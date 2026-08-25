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Resumen

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El candidato a la alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, presentó este lunes 24 de agosto a los integrantes de su equipo técnico entre los que figuran dos exministros del Gobierno de Dina Boluarte, una exprocuradora contra el narcotráfico y otros especialistas.

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