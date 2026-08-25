El candidato a la alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, presentó este lunes 24 de agosto a los integrantes de su equipo técnico entre los que figuran dos exministros del Gobierno de Dina Boluarte, una exprocuradora contra el narcotráfico y otros especialistas.

En la actividad, ‘Techito’ expuso los cuatro ejes de su plan de gobierno y sus propuestas en seguridad ciudadana, movilidad y transportes, planificación, vivienda y espacios públicos, entre otros.

“Nosotros no insultamos a nuestros adversarios, no los difamamos,los demás se hacen eso con nosotros, pero es su decisión. Nosotros, cada vez que nos insulten, vamos a hacer más propuestas porque aquí lo importante es que Lima mejore”, señaló Bruce antes de presentar su equipo de trabajo.

La actividad se llevó a cabo en el local de campaña de Somos Perú, en Surco.

Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

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¿Quiénes integran su equipo técnico?

Aldo Facho Dede Coordinador del plan de gobierno y responsable del componente de planificación, desarrollo urbano y vivienda



Facho es arquitecto y urbanista, con maestría en Políticas de Suelo y Desarrollo Urbano Sostenible y Desarrollo Sostenible. Cuenta con más de 25 años de experiencia enfocada en el diseño, planificación y gestión de ciudades más justas, sostenibles, competitivas, inclusivas y resilientes.

(Foto: El Comercio)

Vicente Romero Fernández Responsable del componente de seguridad ciudadana



Romero es general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro y exministro del Interior durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Dina Boluarte.

En 2023, durante la gestión de Boluarte, renunció al cargo luego de que el Congreso aprobara una moción de censura en su contra por cuestionamientos a su gestión frente al incremento de la criminalidad.

El exministro de Boluarte también se desempeñó como director de la Policía Nacional del Perú entre 2015 y 2017, jefe de la Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro) y jefe del Estado Mayor de la PNP.

En la presentación de este lunes 24 de agosto, Romero afirmó que la propuesta de Somos Perú busca una Lima “más segura, controlada, con autoridad, con tecnología avanzada”.

“Esto se evidencia en estos años que venimos trabajando en el distrito de Surco. Sin duda, cada distrito es diferente, es complejo, pero tenemos esa gran ambición de hacer las cosas mejor”, sostuvo.

“La seguridad ciudadana en Lima requiere evolucionar desde una gestión fragmentada, predominante, reactiva y limitada en fronteras en cada distrito hacia un modelo metropolitano integrado, territorial, preventivo, operativo y basado en la información”, afirmó.

Ministro pidió que sesión sea privada. / Victor Vasquez

Lo acompañarán Sonia Medina, abogada penalista con experiencia en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado; y Héctor Loayza, excomandante general de la PNP y exviceministro de Seguridad Pública.

Wagner Safra Reyes Responsable del componente de sostenibilidad ambiental



Safra es ingeniero ambiental con más de 23 años de experiencia. Según su perfil, es especialista en reciclaje y economía circular y ha desarrollado soluciones frente a desafíos ambientales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Alfredo Jesús Villegas Gastelo Responsable del componente de población y salud



Villegas es licenciado en Trabajo Social, con maestría en Gestión Pública y Solución de Conflictos. Según el perfil que presentó Somos Perú, Villegas cuenta más de 10 años de experiencia en gestión pública y es especialista en programas de educación, desarrollo social, discapacidad, niñez y poblaciones vulnerables en gobiernos locales y entidades del Estado.

Carlos Azurín Gonzales Responsable del componente de industria, comercio y turismo



Azurín es ingeniero agrícola con más de 27 años de trayectoria profesional en la formulación, ejecución, evaluación y gestión de proyectos de inversión pública y privada, principalmente en infraestructura de riego, riego tecnificado, defensas ribereñas, agua y saneamiento y gestión integral de cuencas hidrográficas.

Rosa Gutiérrez Integrante del equipo en el componente de población y salud



Gutiérrez Palomino fue ministra de Salud entre diciembre del 2022 y junio del 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte. Renunció al cargo en medio de cuestionamientos por el manejo de la epidemia de dengue.

Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, viajó a Washington con su hijo menor de edad. (Foto: Difusión)

En julio del 2023 fue designada por Boluarte como presidenta ejecutiva de EsSalud, pero retirada del cargo 10 días después.

Mirko Peraltilla Responsable del componente de promoción del desarrollo económico social



Peraltilla es especialista en gerencia pública en el Estado peruano y cooperación internacional. Ha trabajado con organismos como USAID, GIZ y el Banco Mundial. Se ha especializado en políticas públicas de modernización, descentralización, simplificación administrativa y organización del Estado, además de contar con experiencia como consultor en gobernanza y desarrollo económico local.

Arturo Huaytalla Quispe Integrante del equipo de seguridad ciudadana



Huaytalla es máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue director de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) del Minedu, coordinador del Observatorio Nacional de Política Criminal (Indaga) del Minjusdh y asesor del Mininter. También integró el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC).

Sonia Raquel Medina Calvo Integrante del equipo de seguridad ciudadana



Medina abogada penalista y especialista en delitos vinculados al narcotráfico, lavado de activos, extinción de dominio y crimen organizado. Se desempeñó como procuradora pública especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, directora general contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior y directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer.

Héctor Loayza Arrieta Integrante del equipo de seguridad ciudadana



Loayza es excomandante general de la PNP y exviceministro de Seguridad Pública. Es licenciado en Administración de Ciencias Policiales y magíster en Gestión Pública. Cuenta con estudios en inteligencia criminal, manejo de crisis y comunicaciones especiales, además de experiencia como consultor del Departamento de Justicia de Estados Unidos y docente en la USMP, el CAEN y la Escuela de Posgrado de la PNP.

Otros equipos técnicos

A mediados de agosto, Rafael López Aliaga, quien encabeza la lista de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima, presentó a su equipo técnico en materia de seguridad. El grupo está encabezado por el cómico Carlos Álvarez e integrado también por el general de brigada del Ejército en retiro Miguel Herrera, el coronel EP en retiro Luis Yataco y el marino en retiro Carlos Coronel, entre otros.

Carlos Álvarez se suma al equipo municipal de Renovación Popular, que tiene a Luis Rubio como candidato a la alcaldía y López Aliaga como teniente alcalde. Foto: captura Canal N

Todos ellos fueron candidatos al Congreso bicameral por País para Todos, partido que llevó a Álvarez como candidato presidencial.

El último fin de semana, el ‘Porky’ recorrió el Rímac junto a la candidata Isabel Ayala y luego llegó a Comas para respaldar a Jean Paul Granados.

El líder de RP anunció que impulsará una auditoría a Rutas de Lima desde el 1 de enero, cuestionando los costos de mantenimiento de la Panamericana Norte y Sur. Además, hizo un llamado a fortalecer la inteligencia de la Policía Nacional, Marina y Fuerzas Armadas.

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En tanto, Daniel Urresti y Francis Allison, candidatos de Podemos Perú y Avanza País, todavía no presentan formalmente a los integrantes de sus equipos técnicos.

El candidato de Podemos recorrió este lunes las calles de Comas y el fin de semana estuvo en Villa María del Triunfo. Allison estuvo Santa Anita, San Martín de Porres y Mesa Redonda, en el Cercado de Lima.

De otro lado, en declaraciones a Tenemos que Hablar, un podcast de El Comercio, el postulante de Acción Popular, Alberto Tejada, señaló que su equipo lo integran la exministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte, el exviceministro de Energía Pedro Gamio; la exviceministra de Gestión Ambiental Giuliana Becerra; la exparlamentaria andina Leslye Lazo, entre otros.

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Cuestionan decisión del JEE sobre López Aliaga

Bruce y Tejada cuestionaron que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro haya rechazado el pedido de exclusión contra Rafael López Aliaga, quien encabeza la lista de Renovación Popular y asumiría la Alcaldía de Lima en el caso de ganar las elecciones.

“Considero que se están violando las reglas. Una elección es un conjunto de reglas que todos tenemos que respetar. Algunas de esas reglas no nos gustan, pero tenemos que respetarlas. Cuando se violan estas reglas en favor de unos pocos, entonces se está ensuciando una elección que debió ser limpia”, expresó Bruce en declaraciones a la prensa.

Tejada, por su parte, declaró a El Comercio: “Lo lamento porque lo único que se consolida con eso son espacios de ilegitimidad. Probablemente puedan tener legalidad, pero no legitimidad. Seguimos sintiendo que, en el Perú, la forma de ganar es con la política de ‘Pepe el vivo’[...] No solo esto es encubierto, pero es claramente tendencioso”.