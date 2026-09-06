En un video compartido en sus redes sociales, la candidata al gobierno regional de Cusco del partido Venceremos, Verónika Mendoza, señaló lo siguiente en relación al gas de Camisea:

“Tenemos gas. Sí, aquí a la mano, en la provincia de La Convención está el yacimiento del gas de Camisea, uno de los más grandes de América Latina. No puede que desde hace 25 años se estén llevando ese gas a Lima y lo estén rematando fuera del país, mientras que para los pueblos del sur, nada”.

La afirmación de Mendoza es falsa. Diversas fuentes recogidas por este medio de comunicación señalan que Cusco sí se beneficia del gas de Camisea.

Cusco sí se beneficia de Camisea

El propio portal de Camisea señala que el 35% de la electricidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional que abastece a Cusco se genera con gas natural. Además, 7,000 pobladores de Megantoni tienen fluido eléctrico generado con gas natural.

Por otro lado, el Gobernador Regional de Cusco, Werner Salcedo, señaló en una entrevista para un medio digital que el gas de Camisea proporcionó a la región más de S/30,000 millones en canon en los últimos 25 años. “45% de la energía eléctrica [a nivel nacional] la proporciona el gas de Camisea”, dijo. También mencionó que el 50% del canon gasífero de Camisea permanece en la región y, de ese porcentaje, la mitad la recibe la provincia de La Convención.

Además, el presidente del Instituto Cusqueño de Economía, Fernando Ruiz Caro, señaló a PerúCheck lo siguiente: “Ya hay más de 4.000 vehículos a gas natural en Cusco y tres estaciones en funcionamiento”.

Para el presidente del Instituto Regional del Gas, José Bengoa, el gas no se “remata” porque el Estado recibe regalías por el concepto del canon, como se ha establecido líneas arriba. “Nos pagan las regalías por la producción del gas […] Entonces, cuando ella habla, sí pues, indudablemente está haciendo mucha demagogia, ¿no? No sustenta eso ella.”

Esta misma opinión comparte Ruiz Caro, del Instituto Cusqueño de Economía: “No se remata el gas al exterior, pues tiene precios de mercado internacional. Por eso tenemos un canon alto”.

Nueva planta de regasificación en San Jerónimo

El año pasado se inauguró la planta satelital de regasificación, ubicada en el distrito de San Jerónimo de la capital de Cusco, cuya implementación consistirá en instalar el servicio de gas domiciliario a por lo menos 1,000 familias de la zona en su primera fase. En la segunda fase se estima un alcance de 8,000 familias.

Conclusión

Cusco recibió S/30.000 millones de soles por concepto de canon en los últimos 25 años, 7.000 pobladores de Megantoni cuentan con electricidad generada por gas natural y el 35% de la electricidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional que abastece a Cusco se genera con gas natural. Además, 4.000 vehículos funcionan con este combustible.

Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones de la candidata Verónika Mendoza como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.