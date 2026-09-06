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Resumen

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Por Perú Check

En un video compartido en sus redes sociales, la candidata al gobierno regional de Cusco del partido Venceremos, Verónika Mendoza, señaló lo siguiente en relación al gas de Camisea:

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.