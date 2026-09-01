En una entrevista para el medio de comunicación Tribuna.pe, el candidato al gobierno regional de Ayacucho, Pabel Bellido , del partido político Libertad Popular, señaló que su propuesta es construir un teleférico para dinamizar el turismo en su departamento.

Al ser consultado por la inversión y factibilidad, señaló que serían S/.45 millones. El periodista le preguntó si era “sólo eso”, a lo que Bellido respondió: “Por ser un cableado”.

Un teleférico no es sólo “un cableado”. En un informe, el Banco Mundial estudió 21 casos de teleféricos como medio de transporte, incluyendo algunos en Latinoamérica. El documento prueba que un teleférico no consta solamente de “un cableado” y de interconectar un lugar con otro, sino que entran en cuestión diversos componentes como estaciones motrices, cabinas, torres, cables especializados y mantenimiento. Inversiones en otros países demuestran que el rango de inversión es amplio: entre US$22 millones y más de US$800 millones.

Fuente: Banco Mundial, costos aproximados de los teleféricos de los casos analizados

Raúl Castro, exdecano del Colegio de Arquitectos de Cusco, señaló al respecto: “Un teleférico no es sólo un sistema de cables. Hay que tener mucho cuidado; es un sistema integral compuesto por cabinas, estaciones, torres. Tiene un sistema electromecánico de accionamiento y control. Su estructura, hay que hacer hincapié en eso, debe ser diseñada para soportar el peso del propio sistema y también de las cabinas y pasajeros”.

Una opinión parecida comparte el ingeniero civil César Yanque, especialista en gestión pública: “La comunicación que ha tenido el candidato simplifica mucho lo que es este desarrollo tecnológico. Para cualquier país, desarrollar una tecnología que ya existe es más fácil que inventar una que no existe”, como es el caso del Perú.

Conclusión

Para los especialistas consultados, un teleférico urbano no es sólo “un cableado”, como señaló Pabel Bellido, candidato al gobierno regional de Ayacucho por Libertad Popular. Más bien, es un sistema complejo con motores de tracción, distintas tecnologías de cable ancladas al terreno, cabinas y frenos de seguridad independientes. 21 casos estudiados por el Banco Mundial muestran que ese conjunto lo instalan únicamente fabricantes especializados. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones del candidato Bellido.

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