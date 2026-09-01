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En una entrevista para el medio de comunicación Tribuna.pe, el candidato al gobierno regional de Ayacucho, Pabel Bellido, del partido político Libertad Popular, señaló que su propuesta es construir un teleférico para dinamizar el turismo en su departamento.
En una entrevista para el medio de comunicación Tribuna.pe, el candidato al gobierno regional de Ayacucho, Pabel Bellido, del partido político Libertad Popular, señaló que su propuesta es construir un teleférico para dinamizar el turismo en su departamento.
Por Perú Check

En una entrevista para el medio de comunicación Tribuna.pe, el candidato al gobierno regional de Ayacucho, Pabel Bellido, del partido político Libertad Popular, señaló que su propuesta es construir un teleférico para dinamizar el turismo en su departamento.

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