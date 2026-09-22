Sepultan a “China Polo” mientras continúan investigaciones por su asesinato en Caraz. (Foto: Andina)
Sepultan a “China Polo” mientras continúan investigaciones por su asesinato en Caraz. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los restos mortales de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, candidata al Gobierno Regional de Áncash, fueron sepultados este martes en el cementerio Lomas de la Paz de Nuevo Chimbote. El cortejo fúnebre recorrió previamente algunos de los lugares vinculados a la vida de la política y periodista, quien fue asesinada a balazos el último sábado en la ciudad de Caraz.

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