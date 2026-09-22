Los restos mortales de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, candidata al Gobierno Regional de Áncash, fueron sepultados este martes en el cementerio Lomas de la Paz de Nuevo Chimbote. El cortejo fúnebre recorrió previamente algunos de los lugares vinculados a la vida de la política y periodista, quien fue asesinada a balazos el último sábado en la ciudad de Caraz.

Luego de ser sometidos a la necropsia de ley en Huaraz, los restos de Aponte Polo fueron trasladados por sus familiares a Lima y posteriormente llevados a la costa de Áncash. El lunes por la noche, el féretro fue instalado en la plaza Mayor de Nuevo Chimbote, donde familiares, amigos y seguidores participaron en el velatorio.

Este martes por la mañana, el cortejo fúnebre llegó al pueblo joven Villa María. Allí se rindieron honras en el colegio y en la vivienda de la víctima. Posteriormente, familiares, amigos y seguidores acompañaron el traslado hasta el cementerio Lomas de la Paz, donde se ofició una misa y se realizó el entierro.

Durante la despedida, familiares y allegados de “China Polo” pidieron justicia y solicitaron a las autoridades profundizar las investigaciones para identificar a todos los involucrados en el crimen. También pidieron determinar quiénes habrían planificado y ordenado el asesinato.

Avance de las investigaciones

En coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer el asesinato. El comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, informó que las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los desplazamientos de Luis Obispo Díaz, señalado como presunto autor de los disparos.

Según la información proporcionada por la Policía, Obispo Díaz habría llegado a Huaraz una semana antes del crimen y posteriormente se trasladó a Caraz. El investigado fue detenido tras resultar herido durante su fuga y permanece bajo custodia policial en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.

Durante las diligencias, la Policía también identificó un pago mediante Yape a nombre del ciudadano venezolano Ronald José Toro Ardila. Este fue detenido en Lima y es señalado, según la hipótesis policial, como presunto financista del crimen.

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Ambos investigados cumplen 15 días de detención preliminar por disposición judicial, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar la participación de otras personas y establecer quiénes habrían planificado y ordenado el asesinato.

La Policía informó, además, que en la escena del crimen fueron encontrados ocho casquillos. De acuerdo con la pericia balística, estos corresponderían al arma incautada a Obispo Díaz. Según las primeras investigaciones, dicha pistola habría sido utilizada en otros cinco hechos criminales registrados entre 2025 y 2026.