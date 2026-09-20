El Comercio
·
opinion
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Proyecto turístico Arequipa-Colca impulsa empleos, El Niño ajusta proyección económica y asesinato sacude Áncash

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 20 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Grandes proyectos permitirán el desarrollo de la región Arequipa
    Grandes proyectos permitirán el desarrollo de la región Arequipa

    En el Semáforo de este domingo 20 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el proyecto turístico Arequipa-Colca prevé 33 inversiones y miles de empleos, pero requiere transparencia para asegurar beneficios sostenibles. Segundo, el BCR redujo a 3,2% su proyección de crecimiento ante un posible El Niño extraordinario, por lo que urge ejecutar obras de prevención. Finalmente, el asesinato de la candidata regional Susy Aponte en Áncash exige esclarecer el crimen y reforzar la seguridad electoral.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.