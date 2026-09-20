Proyecto turístico Arequipa-Colca impulsa empleos, El Niño ajusta proyección económica y asesinato sacude Áncash

En el Semáforo de este domingo 20 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el proyecto turístico Arequipa-Colca prevé 33 inversiones y miles de empleos, pero requiere transparencia para asegurar beneficios sostenibles. Segundo, el BCR redujo a 3,2% su proyección de crecimiento ante un posible El Niño extraordinario, por lo que urge ejecutar obras de prevención. Finalmente, el asesinato de la candidata regional Susy Aponte en Áncash exige esclarecer el crimen y reforzar la seguridad electoral.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Arequipa apuesta por su futuro turístico

El proyecto Destino Turístico Priorizado Arequipa-Colca, de S/337 millones y 33 inversiones, es una noticia alentadora para la región y el país. Recuperar 19 atractivos patrimoniales, mejorar transporte, agua y saneamiento, y generar hasta 37 mil empleos son metas concretas que trascienden el discurso. Ahora corresponde exigir transparencia en la ejecución, cumplimiento de plazos y fiscalización ciudadana para que estas cifras se traduzcan en beneficios reales y sostenibles.elcomercio

🔴El Niño golpea la economía y exige respuestas

El BCR bajó su proyección de crecimiento a 3,2% ante un Niño ahora calificado de “extraordinario”, con caídas severas en pesca y agro. Las autoridades deben actuar con urgencia: reforzar la prevención en zonas vulnerables, proteger a pescadores y agricultores, y asegurar que la inversión pública llegue donde más se necesita. El Gobierno no puede limitarse a proyectar cifras; necesita ejecutar con eficacia antes de que el fenómeno alcance su pico en enero.

🔴Un crimen que amenaza la democracia

El asesinato de Susy Aponte Polo, “China Polo”, candidata regional en Áncash, atacada a balazos en pleno mercado de Caraz mientras hacía campaña, es un hecho gravísimo que exige respuesta inmediata. Las autoridades deben esclarecer el crimen sin dilaciones y garantizar seguridad a los candidatos regionales. Este ataque no puede quedar impune. La democracia se pisotea cuando un candidato cae asesinado sin que el Estado actúe con contundencia y celeridad.