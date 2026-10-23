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Los nuevos sans-culottes en Francia

“Ni los motivos declarados de las protestas ni los comentarios en las redes cuadran con lo que nos muestran las estadísticas sobre las condiciones de vida de esta generación”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    Un manifestante se envuelve con una bandera francesa frente a la oficina de turismo en llamas durante una protesta contra el aumento del costo de vida y en solidaridad con las quejas de los estudiantes en Lyon, Francia, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Laurent Cipriani)
    Un manifestante se envuelve con una bandera francesa frente a la oficina de turismo en llamas durante una protesta contra el aumento del costo de vida y en solidaridad con las quejas de los estudiantes en Lyon, Francia, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Laurent Cipriani)

    Las protestas que sacudieron Francia el pasado fin de semana comenzaron como manifestaciones pacíficas y luego se tornaron violentas, como suele suceder con todas las que apoya o aplaude la extrema izquierda (por pura casualidad, si hemos de creerles a sus líderes). En las redes sociales se habla del “sufrimiento indescriptible” de una “generación sin futuro”. La vestimenta de los que rompían a patadas los vidrios de Galerías Lafayette y otros comercios no hace pensar que estén sufriendo mucho en el presente; no tanto, por lo menos, como los míticos revolucionarios de 1789. ¿Cuánto hay de cierto en esa hipérbole tuitera?

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