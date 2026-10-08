Autoridades civiles, políticas y militares de la región Áncash rindieron homenaje al almirante Miguel Grau Seminario con una ceremonia cívico-patriótica y un desfile cívico-militar en Chimbote, con motivo del 147.° aniversario del Combate de Angamos y los 205 años de creación de la Marina de Guerra del Perú.

La actividad se desarrolló en la plaza Miguel Grau, ubicada en la provincia del Santa, y fue presidida por el comandante de Armas de Chimbote, capitán de navío AP Manuel Niño de Guzmán Benavente. La ceremonia congregó a representantes de la Municipalidad Provincial del Santa, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, el Gobierno Regional de Áncash, la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú, la Subprefectura, universidades e instituciones educativas, entre otras entidades.

Los actos conmemorativos comenzaron con la colocación de ofrendas florales ante el monumento al héroe naval. Entre las autoridades presentes estuvieron la vicegobernadora regional Angelly Epifanía Chávez, el alcalde distrital de Nuevo Chimbote, Walter Soto Campos, y el alcalde provincial del Santa, Felipe Mantilla Gonzáles.

Posteriormente, se realizó la ceremonia protocolar y el desfile cívico-militar, en el que participaron delegaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, instituciones educativas y representantes de diversas entidades públicas.

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El legado de Miguel Grau

El Combate de Angamos ocurrió el 8 de octubre de 1879, durante la Guerra del Pacífico. En ese enfrentamiento, el contralmirante Miguel Grau Seminario perdió la vida mientras comandaba el monitor Huáscar.

Por su trayectoria y las acciones que protagonizó durante el conflicto, Grau es recordado como el Caballero de los Mares y constituye una de las principales figuras de la historia naval peruana.