Autoridades de Áncash participan en homenaje a Miguel Grau y la Marina de Guerra del Perú. (Foto: Andina)
Autoridades de Áncash participan en homenaje a Miguel Grau y la Marina de Guerra del Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Autoridades civiles, políticas y militares de la región Áncash rindieron homenaje al almirante Miguel Grau Seminario con una ceremonia cívico-patriótica y un desfile cívico-militar en Chimbote, con motivo del 147.° aniversario del Combate de Angamos y los 205 años de creación de la Marina de Guerra del Perú.

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