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Comprando en el Perú

“La suspicacia entre las partes (sobre todo la de la parte débil respecto de la parte fuerte) hace que estas no puedan darse fácilmente entre la gente de la ciudad y del campo”.

    Carlos Contreras Carranza
    Por

    Historiador y profesor de la PUCP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio)
    (Ilustración: El Comercio)

    En su fascinante libro de viajes “Perú y Bolivia”, el etnógrafo europeo Charles Wiener dio cuenta de lo complicado que era, en la década de 1870, unos años antes de la guerra del salitre, recorrer nuestro país. No solo faltaban caminos, sino que en sus poblaciones apenas existían, no digamos hoteles y restoranes, pero al menos tambos y pascanas en los que viajeros y animales pudieran descansar y alimentarse.

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