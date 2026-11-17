La Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú acata el segundo día de un paro de transporte de 72 horas convocado para los días 16, 17 y 18 de noviembre. La medida moviliza a unidades de carga pesada en diferentes puntos como en Áncash del país en protesta por el incremento en el precio del combustible.

En lo que va del desarrollo de la protesta se registraron restricciones y bloqueos de vías en la zona norte del país, especialmente en la provincia de Casma, región Áncash. En la madrugada del 16 de noviembre, un grupo de transportistas interrumpió el tránsito vehicular en la salida norte de Casma y en el kilómetro 365 de la carretera Panamericana Norte, en el sector de El Antival, mediante el estacionamiento de camiones sobre la vía nacional.

También se reportó la concentración de unidades en localidades como Chimbote, Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana.

Buses y transporte pesado se han visto afectados desde este martes por el paro de transportistas en Casma. (Enfoque Popular Chimbote)

Estas paralizaciones también generaron problemas en Huánuco. Hubo reportes de interrupciones en puntos afectados en la provincia de Ambo, Yanag, Pitumama, Huancachupa, el óvalo de Cayhuayna, Jancao y diversos tramos de la Carretera Central en dirección a Tingo María, como Rancho y el badén del Valle.

Motivos del paro de transportistas

El vocero de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, Martín Ojeda, sostuvo que el subsidio otorgado al combustible por el Ejecutivo resultó insuficiente para cubrir los costos operativos de los conductores. Además del reclamo por los combustibles, los dirigentes exigieron la implementación del Observatorio de Transporte Terrestre contemplado en la Ley N° 31886, el establecimiento de tarifas justas para el servicio de carga y un mayor control de pesos y medidas en las carreteras.

Pese a las interrupciones iniciales registradas hacia las 11:34 a.m. del primer día de movilización en el tramo Casma-Chimbote, la circulación vehicular se restableció progresivamente en diversos sectores de la Panamericana Norte. No obstante, representantes gremiales locales como Fredy Giraldo Mendieta indicaron que se mantenía la posibilidad de ejecutar nuevos bloqueos en el transcurso de las jornadas de protesta.