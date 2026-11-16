Efectivos del Ejército del Perú habilitaron un “puente terrestre” con un camión todo terreno MAN para trasladar pobladores, alimentos y mercadería en localidades afectadas por la activación de la quebrada Casitas-Bocatán, en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes.
Efectivos del Ejército del Perú habilitaron un “puente terrestre” con un camión todo terreno MAN para trasladar pobladores, alimentos y mercadería en localidades afectadas por la activación de la quebrada Casitas-Bocatán, en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes.
La unidad militar fue habilitada como un puente terrestre para facilitar el desplazamiento de personas y el transporte de productos de primera necesidad, ante la interrupción de las vías de acceso por las intensas lluvias.
Centros poblados afectados
El camión MAN operó entre el sector Tacna Libre-Cañaveral y el centro poblado La Choza, permitiendo el traslado de personas, así como de alimentos, medicinas y otros insumos. Posteriormente, las labores de apoyo se extendieron al centro poblado Averías.
En esta última localidad, efectivos de la Novena Brigada Blindada del Ejército también brindaron apoyo a los comerciantes con el traslado de sacos de yuca, cuya distribución en los mercados de la ciudad se había visto dificultada por el aislamiento de la zona.
La emergencia afecta a alrededor de 10 centros poblados del distrito de Casitas, donde viven al menos 1500 personas.
Las localidades impactadas son:
- Tacna Libre
- Bellavista
- El Palmo
- Cherellique
- La Choza
- Ciénego Sur
- Ciénego Norte
- Chicama
- El Cardo
- Averías
Con el empleo de este vehículo todo terreno, el Ejército contribuye a restablecer la conectividad terrestre y facilitar el acceso de la población a bienes de primera necesidad, además de brindar apoyo a las familias y comerciantes afectados por las lluvias.
Lluvias y descargas eléctricas
Una tormenta con lluvias y descargas eléctricas afectó a la región Tumbes desde la noche del miércoles 4 de noviembre. Este fenómeno causó la activación de quebradas, la inundación de avenidas principales y el corte de rutas en las tres provincias del departamento.
En la capital de Tumbes, las aguas inundaron el Mercado Principal y las avenidas Mariscal Castilla, La Marina, Arica y Tumbes. Las tormentas eléctricas fueron visibles y se sintieron en varios sectores de la ciudad.
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