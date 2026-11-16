Efectivos del Ejército del Perú habilitaron un “puente terrestre” con un camión todo terreno MAN para trasladar pobladores, alimentos y mercadería en localidades afectadas por la activación de la quebrada Casitas-Bocatán, en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes.

La unidad militar fue habilitada como un puente terrestre para facilitar el desplazamiento de personas y el transporte de productos de primera necesidad, ante la interrupción de las vías de acceso por las intensas lluvias.

Intensas lluvias en Tumbes aislaron al distrito de Casitas desde este miércoles. (Latina)

Centros poblados afectados

El camión MAN operó entre el sector Tacna Libre-Cañaveral y el centro poblado La Choza, permitiendo el traslado de personas, así como de alimentos, medicinas y otros insumos. Posteriormente, las labores de apoyo se extendieron al centro poblado Averías.

En esta última localidad, efectivos de la Novena Brigada Blindada del Ejército también brindaron apoyo a los comerciantes con el traslado de sacos de yuca, cuya distribución en los mercados de la ciudad se había visto dificultada por el aislamiento de la zona.

Foto: MINDEF

La emergencia afecta a alrededor de 10 centros poblados del distrito de Casitas, donde viven al menos 1500 personas.

Las localidades impactadas son:

Tacna Libre

Bellavista

El Palmo

Cherellique

La Choza

Ciénego Sur

Ciénego Norte

Chicama

El Cardo

Averías

Con el empleo de este vehículo todo terreno, el Ejército contribuye a restablecer la conectividad terrestre y facilitar el acceso de la población a bienes de primera necesidad, además de brindar apoyo a las familias y comerciantes afectados por las lluvias.

Lluvias y descargas eléctricas

Una tormenta con lluvias y descargas eléctricas afectó a la región Tumbes desde la noche del miércoles 4 de noviembre. Este fenómeno causó la activación de quebradas, la inundación de avenidas principales y el corte de rutas en las tres provincias del departamento.

En la capital de Tumbes, las aguas inundaron el Mercado Principal y las avenidas Mariscal Castilla, La Marina, Arica y Tumbes. Las tormentas eléctricas fueron visibles y se sintieron en varios sectores de la ciudad.

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