En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, ante estos fenómenos naturales, es importante que la población comprenda los reportes meteorológicos para tomar decisiones informadas frente a las condiciones que se presentan. Por ello, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) explicó cómo se mide la cantidad de lluvia, cuyas precipitaciones afectan durante esta temporada a diversas zonas del norte del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS MILÍMETROS DE LLUVIA Y CÓMO SE MIDE LA CANTIDAD DE AGUA CAÍDA?

A través de un video compartido en las redes sociales oficiales, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego explicó de manera práctica cómo se mide la cantidad de lluvia y qué significa la precipitación expresada en milímetros. En el clip, el titular del Midagri, Marco Antonio Vinelli, realizó una demostración con recipientes de 8 y 12 litros de agua, cuyo contenido vertió en un depósito para explicar que 40 milímetros de lluvia equivalen a 40 litros de agua acumulados por cada metro cuadrado.

Además, ante las fuertes precipitaciones que vienen afectando a las regiones de Tumbes y Piura, el ministro explicó por qué es importante conocer estos niveles de lluvia, especialmente en las cuencas ciegas, donde el agua puede acumularse y provocar inundaciones. De esta manera, el Midagri busca ayudar a la población a comprender la magnitud de las precipitaciones y la importancia de estar preparada frente al impacto del Fenómeno El Niño.

¿QUÉ BENEFICIOS BRINDÓ OSIPTEL A LOS USUARIOS DE CELULARES EN ZONAS DE EMERGENCIA POR EL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de la Resolución n.° 133-2026-CD/OSIPTEL, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones informó que, ante la emergencia por el Fenómeno El Niño, estableció medidas de protección temporal para los usuarios de líneas prepago. Estas incluyen la suspensión del vencimiento de saldos y promociones, así como de la cancelación de líneas por falta de recargas o uso. De acuerdo con Osiptel, si las operadoras no pueden implementar estas medidas por motivos técnicos, deberán ofrecer mensajes de texto (SMS) gratuitos como alternativa.

Asimismo, entre las otras disposiciones temporales, OSIPTEL indicó que las operadoras podrán migrar temporalmente las líneas pospago a prepago con el propósito de evitar su suspensión por falta de pago, sin cobrar por el cambio y manteniendo las deudas pendientes. Eso no es todo, los usuarios podrán solicitar el fraccionamiento de sus recibos y acceder a líneas prepago temporales mientras dure la emergencia por El Niño. Es importante mencionar que las medidas se aplicarán exclusivamente en las zonas declaradas en estado de emergencia por el fenómeno natural y durante el periodo establecido para cada caso.

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