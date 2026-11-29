Los mosquitos suelen cumplir funciones ecológicas relevantes al formar parte de diversos ecosistemas; aunque, algunas especies pueden transmitir enfermedades como, por ejemplo, dengue, zika y malaria, los cuales pueden llevar a la muerte a muchas personas. De hecho, debido a que se reproducen en ambientes con agua estancada, expertos han recomendado a mantener los espacios limpios y eliminar posibles focos de reproducción. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre la importancia de prevenir la propagación del virus mediante la erradicación de los criaderos de zancudos en las viviendas. Por ello, enfatizó en la necesidad de reconocer los principales síntomas y las señales de alarma que requieren atención médica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE, SEGÚN EL MINSA?

Según datos del CDC-Minsa citados por el analista Juan Carbajal, hasta el 24 de noviembre, el Perú registró 177 fallecimientos notificados por dengue, de los cuales 119 fueron confirmados y 58 permanecen en investigación, cifras que evidencian un incremento de la mortalidad en las últimas semanas. Tras ello, el Ministerio de Salud exhortó a la población, especialmente durante la temporada de lluvias asociada al Fenómeno El Niño, a evitar dejar objetos como llantas, baldes y botellas abandonadas, pues pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

En todo caso, las autoridades sanitarias recomiendan prevenir la reproducción del zancudo Aedes aegypti mediante el lavado y cepillado de los recipientes de agua, mantenerlos tapados y eliminar los objetos en desuso. Asimismo, aconsejan utilizar mosquiteros para evitar nuevas picaduras y reducir la propagación del dengue. Es importante mencionar que, esta enfermedad no cuenta con un tratamiento antiviral específico, por lo que la atención médica se centra en aliviar los síntomas mediante reposo, hidratación constante y el uso de paracetamol bajo supervisión médica.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL DENGUE?

A continuación, te presentamos, compartido por la plataforma del gobierno peruano, las sintomatologías que presenta el dengue y sus diferentes fases:

Casos sin signos de alarma:

Dolor fuerte en las articulaciones y huesos.

Dolor retroocular detrás de los ojos.

Dolor muscular generalizado (mialgias).

Dolor de cabeza constante (cefalea).

Erupción cutánea o sarpullido en el cuerpo (exantema).

Náuseas o vómitos leves.

Casos con signo de alarma:

Dolor abdominal fuerte, continuo y persistente.

Vómitos frecuentes y persistentes (3 o más episodios en un periodo de 6 horas).

Sangrado de mucosas, encías, nariz o presencia de sangre en la orina.

Somnolencia, letargo, decaimiento extremo o irritabilidad.

Acumulación de líquidos o hinchazón en el cuerpo.

Dengue en su forma más grave:

Dificultad grave para respirar debido a la acumulación de líquido en los pulmones.

Daño grave en órganos como el hígado, el corazón y el sistema nervioso.

Hemorragias intensas o sangrado interno grave.

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