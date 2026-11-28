El antiguo Zoológico de Huachipa, ubicado en la avenida Las Torres s/n, junto al puente de Huachipa, en Ate, inició una nueva etapa al convertirse en la segunda sede del Parque de las Leyendas. El recinto, que anteriormente funcionaba como Centro Ecológico Recreacional Huachipa, pasó en 2023 a manos del Patronato del Parque de las Leyendas, junto con los animales que habitaban sus instalaciones. Finalmente, el 9 de noviembre de ese año, reabrió sus puertas bajo una nueva denominación, marcando el inicio de una renovada historia para este espacio dedicado a la fauna.

Sin embargo, el intenso calor que actualmente afecta a Lima también se hace sentir entre los habitantes de este recinto. Las altas temperaturas representan un desafío para el bienestar de los animales, por lo que sus cuidadores han puesto en marcha una estrategia para ayudarlos a sobrellevar las jornadas más calurosas. A través de distintas medidas de enfriamiento, buscan brindarles alivio y mantenerlos en mejores condiciones mientras el calor continúa aumentando.

Este es el método que usan los cuidadores del Parque de las Leyendas para refrescar a los animales

Ante las elevadas temperaturas que se registran en Lima, el Parque de las Leyendas ha puesto en marcha una estrategia para aliviar el calor que soportan los animales. La iniciativa consiste en ofrecerles parte de su alimentación habitual congelada o previamente enfriada, una alternativa que les permite refrescarse durante las jornadas más calurosas. Esta medida también busca enriquecer su entorno y hacer más entretenida la hora de comer.

La propuesta va más allá de brindarles alimento a una temperatura diferente, pues convierte cada porción en una actividad que despierta su curiosidad. Al tener que manipular, lamer o retirar la comida del hielo, los animales encuentran una oportunidad para mantenerse activos mientras se refrescan. De esta manera, los cuidadores buscan estimular comportamientos propios de cada especie y contribuir a su bienestar frente al intenso calor.

Desde hace varios años se recurre a alimentos enfriados o congelados para proteger a sus animales

La estrategia para combatir las altas temperaturas no es una novedad en el Parque de las Leyendas, donde desde hace varios años se recurre a alimentos enfriados o congelados para proteger a sus animales. Esta práctica cuenta con registros oficiales desde 2017 y volvió a documentarse en 2024, como parte de las medidas que buscan garantizar su bienestar durante las temporadas de calor. Así, lo que comenzó como una alternativa para refrescarlos se ha convertido en una actividad que también estimula sus comportamientos naturales.

Cada especie recibe una alimentación adaptada a sus necesidades, con preparaciones que combinan nutrición y frescura. Los osos disfrutan de frutas congeladas como sandía, papaya, mango y uvas, mientras que pingüinos y nutrias reciben pescado helado. Para los felinos, los cuidadores preparan carne de res congelada, incluso acompañada de hierbas, y las tortugas han recibido en temporadas anteriores bloques de sandía y melón. De esta manera, cada alimento se transforma en una oportunidad para refrescarse y mantenerse activos.

Existen otras alternativas para refrescar a los animales, pero cada uno sobrelleva las jornadas de calor

En la sede de Huachipa del Parque de las Leyendas, los cuidadores han reforzado las medidas para proteger a los animales de las altas temperaturas. Entre las acciones implementadas destacan la habilitación de más espacios de sombra, el acceso permanente al agua y la presencia de pozas donde determinadas especies pueden refrescarse. A estas alternativas se suma el uso de hielo, que permite transformar la alimentación en una experiencia de entretenimiento y estimulación.

Mientras el calor continúa intensificándose, los habitantes de este recinto reciben alimentos congelados como parte de las estrategias destinadas a aliviar sus efectos. La iniciativa busca que cada especie encuentre una forma de sobrellevar las jornadas más calurosas, sin dejar de lado sus necesidades nutricionales y de comportamiento. Así, los cuidadores combinan distintas medidas para contribuir al bienestar de los animales durante esta temporada.