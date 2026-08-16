Por Redacción EC

El Parque de las Leyendas se ha convertido en uno de los lugares preferidos por chicos y grandes, ya que lograron marcar la vida de cada uno de ellos debido a la variedad de atracciones, como animales, plantas, zonas culturales, centro de entretenimiento, entre otros. En ese sentido, en medio de las celebraciones por el Día del Niño 2026, el zoológico principal y más tradicional de Lima anunció una buena noticia para los más pequeños de la casa: entradas a mitad de precios para que puedan disfrutar de los diversos espacios recreativos. Sin embargo, para acceder a este importante beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos establecido por la institución. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.