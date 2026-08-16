El Parque de las Leyendas se ha convertido en uno de los lugares preferidos por chicos y grandes, ya que lograron marcar la vida de cada uno de ellos debido a la variedad de atracciones, como animales, plantas, zonas culturales, centro de entretenimiento, entre otros. En ese sentido, en medio de las celebraciones por el Día del Niño 2026, el zoológico principal y más tradicional de Lima anunció una buena noticia para los más pequeños de la casa: entradas a mitad de precios para que puedan disfrutar de los diversos espacios recreativos. Sin embargo, para acceder a este importante beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos establecido por la institución. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A LAS ENTRADAS A MITAD DE PRECIO EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

Este 16 de agosto, muchas personas tanto en el Perú como en varios países del mundo, celebrarán el Día del Niño 2026, una fecha que rinde homenaje a los pequeños de la casa, considerados el futuro de la sociedad. Frente a esta celebración, el Parque de las Leyendas anunció, a través de sus redes sociales oficiales, que se ha habilitado un descuento del 50 % sobre el precio regular de la entrada en las sedes de San Miguel y Huachipa. Este beneficio está dirigido exclusivamente a menores de entre 3 y 12 años y estará vigente hasta el 31 de agosto. De esta manera, numerosas familias podrán disfrutar de una experiencia en zoológicos, jardines botánicos, complejos arqueológicos, museos y otros espacios culturales a un precio accesible.

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO EN EL PERÚ

Como es usual todos los años, en Perú y en varios países del mundo, el Día del Niño se lleva a cabo cada tercer domingo de agosto, es decir, esta celebración caerá el 16 de agosto este 2026, mientras que, el Día del Niño Peruano se festeja oficialmente el segundo domingo de abril. Durante esta fecha, miles de familias peruanas buscan la manera de consentir a los más pequeños de la casa, por lo que buscan engreírlos llevándolos al parque, a los juego de diversiones, al cine o simplemente realizando actividades que a ellos más les gusta. Así también, es una ocasión especial que busca visibilizar la importancia de la infancia y garantizar que los menores accedan a una vida digna, con educación, salud y protección.

Por otro lado, en cuanto a su conmemoración tiene origen en la década de 1920, cuando varios países comenzaron a establecer un día dedicado a los niños. No obstante, fue en 1959 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, y en 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, marcando un hito fundamental en la defensa de sus garantías fundamentales. Desde aquel fecha, el Día Mundial del Niño se celebra cada año a nivel internacional como una oportunidad para promover políticas y acciones que aseguren su desarrollo integral y pleno.