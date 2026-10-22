¿Quién ganó en tu distrito? Revisa la lista de alcaldes electos de Lima, según la ONPE | Foto: Andina
¿Quién ganó en tu distrito? Revisa la lista de alcaldes electos de Lima, según la ONPE | Foto: Andina
Por José Templo

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empiezan a definir el futuro político de Lima Metropolitana, donde los ciudadanos eligieron al próximo alcalde provincial y a las autoridades de los 42 distritos de la capital. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzó con el conteo de votos y ya alcanzó el 100% en varias jurisdicciones, lo que permite identificar a los candidatos más votados. Estos resultados generan expectativa entre los vecinos, interesados en conocer quiénes estarán al frente de sus municipalidades durante los próximos cuatro años. Sin embargo, todavía deben cumplirse los procedimientos electorales para proclamar oficialmente a las nuevas autoridades. Descubre quiénes lideran los resultados en tu distrito, qué candidatos obtuvieron más votos y cuándo asumirán los nuevos alcaldes de Lima.

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