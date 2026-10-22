Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empiezan a definir el futuro político de Lima Metropolitana, donde los ciudadanos eligieron al próximo alcalde provincial y a las autoridades de los 42 distritos de la capital. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzó con el conteo de votos y ya alcanzó el 100% en varias jurisdicciones, lo que permite identificar a los candidatos más votados. Estos resultados generan expectativa entre los vecinos, interesados en conocer quiénes estarán al frente de sus municipalidades durante los próximos cuatro años. Sin embargo, todavía deben cumplirse los procedimientos electorales para proclamar oficialmente a las nuevas autoridades. Descubre quiénes lideran los resultados en tu distrito, qué candidatos obtuvieron más votos y cuándo asumirán los nuevos alcaldes de Lima.

¿QUIÉNES LIDERAN LOS RESULTADOS EN LOS 42 DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA?

Los resultados de la ONPE permiten conocer a los candidatos que encabezan la votación en cada distrito. Al 20 de octubre, 11 jurisdicciones de Lima Metropolitana habían alcanzado el 100% del conteo.

Aunque estos resultados permiten identificar a los virtuales alcaldes, la proclamación oficial corresponde a los organismos electorales competentes.

Ancón: Pablo Ramos (Renovación Popular), 27,873%.

Pablo Ramos (Renovación Popular), 27,873%. Ate: Manuel Vidal (Avanza País), 54,1%.

Manuel Vidal (Avanza País), 54,1%. Barranco: Manuel Espinoza (Renovación Popular), 28,751%.

Manuel Espinoza (Renovación Popular), 28,751%. Breña: Iván Chang (Avanza País), 21,784%.

Iván Chang (Avanza País), 21,784%. Carabayllo: Nandy Córdova (Renovación Popular), 27,4%.

Nandy Córdova (Renovación Popular), 27,4%. Chaclacayo: Iván Altamirano (Avanza País), 26,3%.

Iván Altamirano (Avanza País), 26,3%. Chorrillos: Roberto Pizarro (Renovación Popular), 21,9%.

Roberto Pizarro (Renovación Popular), 21,9%. Cieneguilla: William Salazar Mateo (Renovación Popular), 37,885%.

William Salazar Mateo (Renovación Popular), 37,885%. Comas: Jean Pool Granados (Renovación Popular), 25,2%.

Jean Pool Granados (Renovación Popular), 25,2%. El Agustino: Richard Soria (Podemos Perú), 31,4%.

Richard Soria (Podemos Perú), 31,4%. Independencia: Alfredo Reynaga (Somos Perú), 25,675%.

Alfredo Reynaga (Somos Perú), 25,675%. Jesús María: Luiz Reátegui (Somos Perú), 28,329%.

Luiz Reátegui (Somos Perú), 28,329%. La Molina: Juan Carlos Zurek (Somos Perú), 36,351%.

Juan Carlos Zurek (Somos Perú), 36,351%. La Victoria: Susana Saldaña (Renovación Popular), 25,3%.

Susana Saldaña (Renovación Popular), 25,3%. Lince: José Aliaga (Somos Perú), 30,5%.

José Aliaga (Somos Perú), 30,5%. Los Olivos: Felipe Castillo Alfaro (Avanza País), 23,660%.

Felipe Castillo Alfaro (Avanza País), 23,660%. Lurigancho-Chosica: Olimpio López (País Para Todos), 24%.

Olimpio López (País Para Todos), 24%. Lurín: Rosa Torrejón (Renovación Popular), 29,030%.

Rosa Torrejón (Renovación Popular), 29,030%. Magdalena del Mar: Carla Robbiano (Avanza País), 64,2%.

Carla Robbiano (Avanza País), 64,2%. Miraflores: Jorge Muñoz (Avanza País), 42,1%.

Jorge Muñoz (Avanza País), 42,1%. Pachacámac: Guillermo Pómez (Somos Perú), 51,615%.

Guillermo Pómez (Somos Perú), 51,615%. Pucusana: Enrique Julio Manco Suni (Frente de la Esperanza), 29,5%.

Enrique Julio Manco Suni (Frente de la Esperanza), 29,5%. Pueblo Libre: José Casas (Avanza País), 31,5%.

José Casas (Avanza País), 31,5%. Puente Piedra: Esteban Monzón (Renovación Popular), 35,2%.

Esteban Monzón (Renovación Popular), 35,2%. Punta Hermosa: Max Ampuero (Somos Perú), 18,246%.

Max Ampuero (Somos Perú), 18,246%. Punta Negra: José Delgado Heredia (Perú Moderno), 26,435%.

José Delgado Heredia (Perú Moderno), 26,435%. Rímac: Isabel Ayala (Renovación Popular), 22,3%.

Isabel Ayala (Renovación Popular), 22,3%. San Bartolo: Rufino Enciso Ríos (Somos Perú), 38,549%.

Rufino Enciso Ríos (Somos Perú), 38,549%. San Borja: Javier Diez (Renovación Popular), 35,1%.

Javier Diez (Renovación Popular), 35,1%. San Isidro: Javier Paíno (Renovación Popular), 39,5%.

Javier Paíno (Renovación Popular), 39,5%. San Juan de Lurigancho: Jesús Maldonado (Somos Perú), 45,7%.

Jesús Maldonado (Somos Perú), 45,7%. San Juan de Miraflores: Edgar Wuillington Mejia Rodriguez (Frente de la Esperanza), 20,7%.

Edgar Wuillington Mejia Rodriguez (Frente de la Esperanza), 20,7%. San Luis: Victor Antonio Alegria Garcia (Avanza País), 22,3%.

Victor Antonio Alegria Garcia (Avanza País), 22,3%. San Martín de Porres: Omar Jaime (Renovación Popular), 27,7%.

Omar Jaime (Renovación Popular), 27,7%. San Miguel: Marcos Cabrera (Renovación Popular), 35,8%.

Marcos Cabrera (Renovación Popular), 35,8%. Santa Anita: Eduardo Rimachi (Avanza País), 39,1%.

Eduardo Rimachi (Avanza País), 39,1%. Santa María del Mar: Jorge Vásquez (Partido Popular Cristiano), 54,792%.

Jorge Vásquez (Partido Popular Cristiano), 54,792%. Santa Rosa: Tanus Barraza (Acción Popular), 27,426%.

Tanus Barraza (Acción Popular), 27,426%. Santiago de Surco: Arturo Bobbio (Somos Perú), 40,9%.

Arturo Bobbio (Somos Perú), 40,9%. Surquillo: José Huamaní (Avanza País), 38,4%.

José Huamaní (Avanza País), 38,4%. Villa El Salvador: Marcelino Huamán (Alianza para el Progreso), 28,3%.

Marcelino Huamán (Alianza para el Progreso), 28,3%. Villa María del Triunfo: Robert Joel Ludeña Guerra (Renovación Popular), 22,8%.

Los 11 distritos que alcanzaron el 100% del conteo al 20 de octubre fueron: Ancón, Barranco, Breña, Jesús María, Independencia, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa, Los Olivos y Punta Hermosa.

¿QUÉ DISTRITOS TIENEN LOS RESULTADOS MÁS DESTACADOS?

Entre los resultados más resaltantes figuran Magdalena del Mar, donde Carla Robbiano obtuvo el 64,2%; Ate, con Manuel Vidal y 54,1%; Santa María del Mar, donde Jorge Vásquez alcanzó el 54,792%; y Pachacámac, con Guillermo Pómez y 51,615%.

En cambio, distritos como La Victoria y San Juan de Miraflores presentan diferencias estrechas entre los principales candidatos. En estos casos, la revisión de las actas y los procedimientos electorales resulta importante para determinar el resultado definitivo.

¿CUÁNDO SE PROCLAMARÁ A LOS NUEVOS ALCALDES Y CUÁNDO ASUMIRÁN SUS CARGOS?

La proclamación oficial estará a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE), que resolverán las actas observadas y determinarán la validez de los votos cuando corresponda. Una vez concluida esta etapa, se entregarán las credenciales a las autoridades electas.

Los nuevos alcaldes gobernarán durante el periodo municipal 2027-2030 y asumirán sus funciones el 1 de enero de 2027. A diferencia de las elecciones regionales, los comicios municipales no contemplan una segunda vuelta, según informa Infobae.

Los ciudadanos pueden consultar los resultados y el avance del escrutinio en la plataforma oficial de la ONPE, donde se publican las cifras correspondientes a cada distrito.

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