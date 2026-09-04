Por Redacción EC

El mes de septiembre llega con una alternativa para quienes buscan escapar de la rutina y compartir una jornada diferente en familia. En Lima, el Parque de las Leyendas, uno de los espacios recreativos más conocidos de la ciudad prepara una promoción especial que permitirá recorrer sus instalaciones por un precio menor al habitual. La propuesta está dirigida a quienes quieran aprovechar los días de descanso para conocer o volver a visitar un recinto que reúne naturaleza, fauna y espacios dedicados a la historia. La iniciativa contempla una reducción importante en el costo de ingreso, aunque estará disponible únicamente durante jornadas determinadas.