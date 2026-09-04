El mes de septiembre llega con una alternativa para quienes buscan escapar de la rutina y compartir una jornada diferente en familia. En Lima, el Parque de las Leyendas, uno de los espacios recreativos más conocidos de la ciudad prepara una promoción especial que permitirá recorrer sus instalaciones por un precio menor al habitual. La propuesta está dirigida a quienes quieran aprovechar los días de descanso para conocer o volver a visitar un recinto que reúne naturaleza, fauna y espacios dedicados a la historia. La iniciativa contempla una reducción importante en el costo de ingreso, aunque estará disponible únicamente durante jornadas determinadas.

Una promoción pensada para las familias

El Parque de las Leyendas anunció que aplicará un descuento del 50 % en sus entradas los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre. La campaña se realiza en el marco del Día de la Familia y busca incentivar que padres, hijos y otros integrantes del hogar compartan actividades fuera de casa.

La oferta estará vigente en las dos sedes administradas por el parque: San Miguel y Huachipa. De esta manera, los visitantes tendrán la posibilidad de escoger el recinto que les resulte más conveniente para aprovechar la promoción durante cualquiera de las fechas señaladas.

¿Qué se puede encontrar en el parque?

Una visita al Parque de las Leyendas permite encontrarse con diferentes especies animales y recorrer espacios destinados a la conservación y exhibición de flora. A ello se suman ambientes relacionados con el patrimonio cultural, áreas recreativas y otros atractivos que convierten al recinto en una opción para pasar varias horas.

La variedad de propuestas hace que el lugar sea frecuentado tanto por familias con niños como por jóvenes y adultos. Su combinación de entretenimiento, naturaleza y cultura permite plantear la visita como una experiencia que va más allá de un simple recorrido por las instalaciones.

¿Cómo adquirir las entradas?

Los interesados en aprovechar el precio especial podrán comprar sus boletos mediante las alternativas de atención que el parque tiene disponibles. La adquisición puede realizarse de forma virtual, una opción que permite organizar la salida con anticipación y evitar dejar la compra para el último momento.

También existe la posibilidad de adquirir los accesos directamente en las boleterías de las sedes de San Miguel y Huachipa. Antes de acudir, se recomienda revisar las condiciones de la promoción y verificar los canales habilitados para la venta, especialmente debido a que el beneficio estará limitado a las fechas anunciadas.

Una oportunidad para salir de la rutina

La campaña representa una alternativa para quienes buscan aprovechar septiembre con una actividad familiar sin asumir el costo habitual de las entradas. Con dos fines de semana incluidos en la promoción, los visitantes disponen de varias fechas para organizar su visita y elegir la sede que mejor se adapte a sus planes.

Así, el Parque de las Leyendas se suma a las opciones de entretenimiento disponibles en Lima durante este mes. La reducción temporal en el precio de los boletos puede convertirse en una oportunidad para redescubrir sus espacios y disfrutar de una jornada al aire libre en compañía de familiares o amigos.