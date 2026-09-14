Un retraso inesperado ha conmocionado a la comunidad otaku y a los fanáticos de la icónica franquicia creada por Tite Kubo. Studio Pierrot, a través de su división de animación Pierrot Films, ha hecho oficial el aplazamiento en las fechas de emisión de los capítulos 49 y 50 del anime “Bleach: Thousand-Year Blood War” (Bleach: Sennen Kessen-hen - Kashin-tan). Esta importante decisión responde a la necesidad del equipo creativo de garantizar la máxima calidad visual y narrativa en la recta final de la adaptación del arco de la Guerra Sangrienta de los Mil Años.

Comunicado oficial de Studio Pierrot y nuevas fechas de estreno

A través de una declaración difundida en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el comité de producción confirmó el ajuste de calendario para los episodios de cierre. Las nuevas fechas de emisión y transmisión confirmadas son:

Episodio 49 de Bleach TYBW: 19 de octubre

19 de octubre Episodio 50 de Bleach TYBW: 26 de octubre

En la nota oficial, la productora ofreció disculpas sinceras a los espectadores y detalló el motivo principal del cambio:

“Respecto al horario de emisión y transmisión de los episodios 49 y 50 del anime de TV 『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』, con el fin de mejorar la calidad hacia el clímax y entregar la obra en una forma aún mejor hasta el episodio final, nos veremos en la obligación de cambiar las fechas y horas de emisión y transmisión.

A todos aquellos que están esperando con ansias la emisión, les pedimos disculpas de todo corazón por hacerlos esperar. Hacia la conclusión del anime de TV 『BLEACH』, todo el equipo de producción continuará trabajando con dedicación y sinceridad. Hasta la reanudación de la emisión y transmisión, les pedimos humildemente que nos esperen un poco más".

Programación especial durante la pausa de emisión

Para mitigar la espera del público durante las semanas previas a la reanudación de la serie, el estudio confirmó una cobertura especial en televisión japonesa. Hasta el regreso formal con el episodio 49, se emitirá una selección especial con los momentos cumbre y el clímax de “Bleach: Thousand-Year Blood War” a través de la cadena Tele Oriente. Esta recopilación permitirá a los seguidores revivir las batallas más impactantes de las entregas anteriores antes de los eventos finales.

¿Por qué se retrasan los capítulos finales de Bleach?

La apuesta de Pierrot Films por esta adaptación ha destacado desde su regreso en 2022 por ofrecer una producción de nivel cinematográfico, con secuencias de acción detalladas y la adición de escenas inéditas supervisadas por el propio Tite Kubo.

El tramo final del arco de la Guerra Sangrienta de los Mil Años involucra enfrentamientos clave entre los Shinigamis y la elite del Wandenreich, demandando una enorme carga de animación, dirección de arte y efectos visuales. Ante los exigentes estándares de la industria actual del anime, pausar la transmisión para pulir los últimos episodios evita el desgaste en el acabado técnico y asegura que el desenlace mantenga el nivel visual deslumbrante que ha caracterizado a esta nueva etapa de la franquicia.

¿Qué esperar del desenlace de “Bleach: Thousand-Year Blood War”?

Con las nuevas fechas fijadas para el 19 de octubre (Capítulo 49) y el 26 de octubre (Capítulo 50), la expectativa por ver la conclusión de esta etapa de Ichigo Kurosaki se encuentra en su punto más alto. La pausa busca entregar un espectáculo visual a la altura del legado del anime, garantizando un cierre épico para una de las obras más influyentes del shonen.