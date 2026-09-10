El clímax de la adaptación animada de “Bleach: Thousand-Year Blood War” entra en su etapa más decisiva. Con la emisión de la Parte 4: The Calamity, los fanáticos se preparan para el estreno del capítulo 8, un episodio clave que marcará el rumbo del enfrentamiento final contra Yhwach y más con el regreso de uno de los personajes más legendarios en la historia del anime, Aizen Sōsuke.

Hora confirmada de estreno del capítulo 8 de la Temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” por países

El estreno está programado para emitirse este sábado 12 de septiembre a estas horas:

México: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Costa Rica: 8:30 A.M.

8:30 A.M. El Salvador: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Guatemala: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Perú: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Colombia: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Ecuador: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Panamá: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Venezuela: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Bolivia: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Chile: 10:30 A.M.

10:30 A.M. República Dominicana: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Argentina: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Uruguay: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Brasil: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Estados Unidos: 7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET)

7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET) España: 16:30 hrs (4:30 PM)

¿Dónde ver online la Temporada 4 de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’?

Para la audiencia internacional fuera de Asia, la distribución oficial estará a cargo de la plataforma de streaming de Disney Plus. En los Estados Unidos, los episodios semanales se emitirán a través de Hulu.

El lanzamiento contará con subtítulos oficiales en español desde su primer minuto de disponibilidad.

Novedades, canciones y detalles de producción

Esta cuarta y última parte viene respaldada por un equipo de producción de alto nivel y contenido extendido exclusivo para el anime:

Estudio de animación: PIERROT FILMS (división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi.

(división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi. Música y temas principales: El tema de apertura (opening) es “I-BULL” interpretado por jo0ji , mientras que el tema de cierre (ending) se titula “Rasen” de la cantante 9Lana .

El tema de apertura (opening) es interpretado por , mientras que el tema de cierre (ending) se titula de la cantante . Escenas inéditas: El creador de la obra, Tite Kubo, confirmó que esta temporada incluye escenas de combate ampliadas y contenido original que no estuvo presente en el manga original.

Sinopsis

El regreso de Aizen Sōsuke al frente de batalla

Uno de los momentos más esperados por la comunidad es la entrada en acción de Aizen Sōsuke. Tras haber sido liberado parcialmente de la Prisión Subterránea Central (Muken), Aizen se posiciona como una pieza fundamental y una de las pocas fuerzas capaces de distorsionar la percepción del Rey Quincy mediante el poder de su Kyōka Suigetsu.

Contenido inédito y escenas exclusivas supervisadas por Tite Kubo

Siguiendo el estándar de las entregas anteriores, este capítulo contará con escenas adicionales e inéditas que no aparecieron en el manga original. Bajo la supervisión directa del autor Tite Kubo, la adaptación animada profundizará en el rol definitivo de Uryū Ishida, la condición de Ichigo Kurosaki y la resolución de varios arcos de personajes secundarios.

Ficha Técnica