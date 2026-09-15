La franquicia creada por Tite Kubo, “Bleach”, vuelve a capturar la atención de millones de fanáticos en todo el mundo. Tras el arrollador éxito de la adaptación animada de la “Saga de la Guerra Sangrienta de los Mil Años” (Thousand-Year Blood War), las expectativas sobre el futuro de la saga se han disparado. Con una comunidad ansiosa por más contenido, cualquier pista o evento oficial se convierte inmediatamente en tendencia global.

El próximo 19 de septiembre, todas las miradas estarán puestas en el canal oficial de la franquicia en YouTube, donde se llevará a cabo una transmisión en vivo cargada de expectación bajo el peculiar título “2027.2.27&28 ON STAGE”.

¿Qué puede pasar en esa transmisión especial de YouTube?

El evento anunciado ha generado un intenso debate entre la comunidad de Shonen y los seguidores de Ichigo Kurosaki. Aunque la producción ha mantenido los detalles bajo estricto secreto, el uso de la transmisión en vivo sugiere que presenciaremos un anuncio de gran envergadura para la franquicia.

El nombre del evento, “2027.2.27&28 ON STAGE”, ha desatado múltiples teorías. Para muchos, las fechas insinuadas en el título podrían hacer referencia a eventos futuros en vivo, obras de teatro, o incluso fechas clave para proyectos animados y películas de gran presupuesto. Sin embargo, la comunidad especula que detrás de estas cifras se esconde la hoja de ruta definitiva para los próximos años de Bleach.

El Arco del Infierno: La gran promesa de Tite Kubo

La teoría que suena con más fuerza y entusiasma a los fans es el esperado regreso del manga con el Arco del Infierno (No Breathes From Hell). En 2021, Tite Kubo publicó un capítulo especial de un solo tiro (one-shot) para celebrar el 20° aniversario de la obra, el cual sirvió como epílogo de la historia principal y dejó las puertas abiertas a una amenaza completamente nueva.

Desde la publicación de aquel capítulo, la historia quedó inconclusa en un impactante cliffhanger. Los Shinigamis descubrieron que los capitanes caídos con un reiatsu masivo no descansan en paz, sino que son enviados al Infierno, un reino de pesadilla que amenaza con romper el equilibrio de los mundos. Un anuncio relacionado con la continuación de este arco en manga o su adaptación al anime sería el hito definitivo para cerrar la década.

¿El esperado retorno del manga de “Bleach”?

El regreso de “Bleach” con la adaptación de la “Guerra Sangrienta de los Mil Años” demostró que el interés por las aventuras de Ichigo, Rukia y la Sociedad de Almas sigue intacto. La animación moderna a cargo de Studio Pierrot ha elevado la calidad visual a estándares impecables, devolviendo a “Bleach” su lugar privilegiado dentro de los “Tres Grandes” del manga.

Si este nuevo anuncio confirma la producción del Arco del Infierno o revela un proyecto cinematográfico inédito, la franquicia asegurará su vigencia por muchos años más. El 19 de septiembre promete ser un día histórico para el universo del anime.

Para no perderte ningún detalle de la transmisión oficial, puedes seguir el evento directamente a través del enlace oficial en YouTube: