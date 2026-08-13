El arco final del anime de Bleach avanza hacia su momento más crucial. Tras los intensos acontecimientos vividos en el último episodio, los seguidores de la franquicia creada por Tite Kubo esperan con ansias la llegada del capítulo 4 de la Parte 4 (La Calamidad / Kashin-tan) de “Bleach: Thousand-Year Blood War”. Aquí te contamos todos los detalles confirmados sobre la fecha de lanzamiento, los horarios por país y la plataforma de transmisión oficial para que no te pierdas ningún detalle del combate en el Wahrwelt.

Hora confirmada de estreno del capítulo 4 de la Temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” por países

El estreno en Japón está programado para emitirse por TV Tokyo a las 23:00 JST del sábado 15 de agosto. Poco después de su transmisión en vivo, el episodio estará disponible en las plataformas de streaming correspondientes según el siguiente horario global:

México: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Costa Rica: 8:30 A.M.

8:30 A.M. El Salvador: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Guatemala: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Perú: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Colombia: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Ecuador: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Panamá: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Venezuela: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Bolivia: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Chile: 10:30 A.M.

10:30 A.M. República Dominicana: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Argentina: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Uruguay: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Brasil: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Estados Unidos: 7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET)

7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET) España: 16:30 hrs (4:30 PM)

¿Dónde ver online la Temporada 4 de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’?

Para la audiencia internacional fuera de Asia, la distribución oficial estará a cargo de la plataforma de streaming de Disney Plus. En los Estados Unidos, los episodios semanales se emitirán a través de Hulu.

El lanzamiento contará con subtítulos oficiales en español desde su primer minuto de disponibilidad.

Novedades, canciones y detalles de producción

Esta cuarta y última parte viene respaldada por un equipo de producción de alto nivel y contenido extendido exclusivo para el anime:

Estudio de animación: PIERROT FILMS (división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi.

(división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi. Música y temas principales: El tema de apertura (opening) es “I-BULL” interpretado por jo0ji , mientras que el tema de cierre (ending) se titula “Rasen” de la cantante 9Lana .

El tema de apertura (opening) es interpretado por , mientras que el tema de cierre (ending) se titula de la cantante . Escenas inéditas: El creador de la obra, Tite Kubo, confirmó que esta temporada incluye escenas de combate ampliadas y contenido original que no estuvo presente en el manga original.

Sinopsis

Tras los devastados acontecimientos de la tercera parte, la batalla final entre la Sociedad de Almas y el Wandenreich llega a su punto culminante. Con Yhwach absorbiendo el poder del Rey Espiritual y reconfigurando la existencia misma para unificar la vida y la muerte, Ichigo Kurosaki y sus aliados deben subir al Palacio Real para detener la aniquilación definitiva del mundo. La última parte de Thousand-Year Blood War presenta los enfrentamientos definitivos, el revelado total de los Bankai restantes y un desenlace épico ampliado por su creador original.

Ficha Técnica