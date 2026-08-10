El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
MARTES 11 DE AGOSTO
Villa María del Triunfo (8:00 a.m. )
- P.J. Poeta José Gálvez Mzs. 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186 B, 186 C.
Lurigancho (8:00 a.m. - 8:00 p.m.)
- Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa ampliación calle 3A, calle 2, calle 3.
Carabayllo (9:00 a.m. - 9:00 p.m.)
- A. H. 16 de Abril, A. H. Alameda de Carabayllo, A. H. Ramiro Prialé, A. H. Los Rosales, A. H. Voz de Israel, Asoc. de Vivienda Los Ángeles de Naranjal, A. H. Las Casuarinas, A. H. La Villa de Carabayllo.
Miraflores (12:00 m. - 11:00 p.m.)
- Urb. Miraflores, Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Jorge Chávez, Malecón Luis Cisneros.
San Juan de Lurigancho (1:00 pm. - 9:00 p.m.)
- A. H. Alta Paloma Ampliación, A. H. Villa Los Andes, A. H. Chaparral, AF Las Flores, A. H. 3 de Mayo, A. H. Alta Paloma, A. H. Los Higales.
(1:00 pm. - 11:00 p.m.)
- A. H. Villa Campoy, A. H. Alta Paloma Ampliación, A. H. Villa Los Andes, A. H. Chaparral, AF Las Flores, A. H. 3 de Mayo, A. H. Alta Paloma, A. H. Los Higales.
Ate (1:00 pm. - 9:00 p.m.)
- APV El Rosario - Esquema Pariachi, Asociación El Rosario, Asociación de Franciscanos de la Comunidad China del Perú, Asociación Pariachi II etapa, Asociación Filadelfia IV etapa, Asociación Los Girasoles, Asociación Barrio El Descanso, Asociación Residencial Villa Hermosa, Asociación de Propietarios El Lúcumo. Sector 182.
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