El capítulo 2 de la Temporada 4 de "BLEACH: Thousand-Year Blood War" se estrena oficialmente en Disney Plus este sábado 1 de agosto. (Foto: Hulu)
El capítulo 2 de la Temporada 4 de "BLEACH: Thousand-Year Blood War" se estrena oficialmente en Disney Plus este sábado 1 de agosto. (Foto: Hulu)
Por Paolo Valdivia

Después de lo que pasó con Yoruichi en el episodio anterior que tuvo de nombre “God of Thunder”, las cosas se empiezan a poner más intensas en la guerra final contra Ywatch. ¿A qué hora se estrena el capítulo 2 de la Temporada 4 de ? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora confirmada de estreno del capítulo 2 de la Temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” por países

El estreno en Japón está programado para emitirse por TV Tokyo a las 23:00 JST del sábado 1 de agosto. Poco después de su transmisión en vivo, el episodio estará disponible en las plataformas de streaming correspondientes según el siguiente horario global:

  • México: 8:30 A.M.
  • Costa Rica: 8:30 A.M.
  • El Salvador: 8:30 A.M.
  • Guatemala: 8:30 A.M.
  • Perú: 9:30 A.M.
  • Colombia: 9:30 A.M.
  • Ecuador: 9:30 A.M.
  • Panamá: 9:30 A.M.
  • Venezuela: 10:30 A.M.
  • Bolivia: 10:30 A.M.
  • Chile: 10:30 A.M.
  • República Dominicana: 10:30 A.M.
  • Argentina: 11:30 A.M.
  • Uruguay: 11:30 A.M.
  • Brasil: 11:30 A.M.
  • Estados Unidos: 7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET)
  • España: 16:30 hrs (4:30 PM)

¿Dónde ver online la Temporada 4 de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’?

Para la audiencia internacional fuera de Asia, la distribución oficial estará a cargo de la plataforma de streaming de Disney Plus. En los Estados Unidos, los episodios semanales se emitirán a través de Hulu.

El lanzamiento contará con subtítulos oficiales en español desde su primer minuto de disponibilidad.

Novedades, canciones y detalles de producción

Esta cuarta y última parte viene respaldada por un equipo de producción de alto nivel y contenido extendido exclusivo para el anime:

  • Estudio de animación: PIERROT FILMS (división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi.
  • Música y temas principales: El tema de apertura (opening) es “I-BULL” interpretado por jo0ji, mientras que el tema de cierre (ending) se titula “Rasen” de la cantante 9Lana.
  • Escenas inéditas: El creador de la obra, Tite Kubo, confirmó que esta temporada incluye escenas de combate ampliadas y contenido original que no estuvo presente en el manga original.

Sinopsis

Tras los devastados acontecimientos de la tercera parte, la batalla final entre la Sociedad de Almas y el Wandenreich llega a su punto culminante. Con Yhwach absorbiendo el poder del Rey Espiritual y reconfigurando la existencia misma para unificar la vida y la muerte, Ichigo Kurosaki y sus aliados deben subir al Palacio Real para detener la aniquilación definitiva del mundo. La última parte de Thousand-Year Blood War presenta los enfrentamientos definitivos, el revelado total de los Bankai restantes y un desenlace épico ampliado por su creador original.

Ficha Técnica

  • Título original: BLEACH 千年血戦篇-禍進譚- (Bleach: Sennen Kessen-hen - Kashin-tan)
  • Título en español: Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 4: La Calamidad
  • Género: Acción, Sobrenatural, Fantasía oscura, Shonen
  • Obra original: Manga creado por Tite Kubo (publicado en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha)
  • Supervisión general: Tite Kubo
  • Estudio de animación: PIERROT FILMS
  • Dirección: Hikaru Murata
  • Composición de la serie: Tomohisa Taguchi / Masaki Hiramatsu
  • Diseño de personajes: Masashi Kudo
  • Dirección de música: Shirō Sagisu
  • Fecha de estreno: 25 de julio
  • Plataforma de distribución: Disney+ (Latinoamérica y España) / Hulu (Estados Unidos) / TV Tokyo (Japón)
  • Opening (Tema de apertura): “I-BULL” por jo0ji
  • Ending (Tema de cierre): “Rasen” por 9Lana
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