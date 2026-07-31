Después de lo que pasó con Yoruichi en el episodio anterior que tuvo de nombre “God of Thunder”, las cosas se empiezan a poner más intensas en la guerra final contra Ywatch. ¿A qué hora se estrena el capítulo 2 de la Temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War”? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora confirmada de estreno del capítulo 2 de la Temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” por países
El estreno en Japón está programado para emitirse por TV Tokyo a las 23:00 JST del sábado 1 de agosto. Poco después de su transmisión en vivo, el episodio estará disponible en las plataformas de streaming correspondientes según el siguiente horario global:
- México: 8:30 A.M.
- Costa Rica: 8:30 A.M.
- El Salvador: 8:30 A.M.
- Guatemala: 8:30 A.M.
- Perú: 9:30 A.M.
- Colombia: 9:30 A.M.
- Ecuador: 9:30 A.M.
- Panamá: 9:30 A.M.
- Venezuela: 10:30 A.M.
- Bolivia: 10:30 A.M.
- Chile: 10:30 A.M.
- República Dominicana: 10:30 A.M.
- Argentina: 11:30 A.M.
- Uruguay: 11:30 A.M.
- Brasil: 11:30 A.M.
- Estados Unidos: 7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET)
- España: 16:30 hrs (4:30 PM)
¿Dónde ver online la Temporada 4 de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’?
Para la audiencia internacional fuera de Asia, la distribución oficial estará a cargo de la plataforma de streaming de Disney Plus. En los Estados Unidos, los episodios semanales se emitirán a través de Hulu.
El lanzamiento contará con subtítulos oficiales en español desde su primer minuto de disponibilidad.
Novedades, canciones y detalles de producción
Esta cuarta y última parte viene respaldada por un equipo de producción de alto nivel y contenido extendido exclusivo para el anime:
- Estudio de animación: PIERROT FILMS (división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi.
- Música y temas principales: El tema de apertura (opening) es “I-BULL” interpretado por jo0ji, mientras que el tema de cierre (ending) se titula “Rasen” de la cantante 9Lana.
- Escenas inéditas: El creador de la obra, Tite Kubo, confirmó que esta temporada incluye escenas de combate ampliadas y contenido original que no estuvo presente en el manga original.
Sinopsis
Tras los devastados acontecimientos de la tercera parte, la batalla final entre la Sociedad de Almas y el Wandenreich llega a su punto culminante. Con Yhwach absorbiendo el poder del Rey Espiritual y reconfigurando la existencia misma para unificar la vida y la muerte, Ichigo Kurosaki y sus aliados deben subir al Palacio Real para detener la aniquilación definitiva del mundo. La última parte de Thousand-Year Blood War presenta los enfrentamientos definitivos, el revelado total de los Bankai restantes y un desenlace épico ampliado por su creador original.
Ficha Técnica
- Título original: BLEACH 千年血戦篇-禍進譚- (Bleach: Sennen Kessen-hen - Kashin-tan)
- Título en español: Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 4: La Calamidad
- Género: Acción, Sobrenatural, Fantasía oscura, Shonen
- Obra original: Manga creado por Tite Kubo (publicado en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha)
- Supervisión general: Tite Kubo
- Estudio de animación: PIERROT FILMS
- Dirección: Hikaru Murata
- Composición de la serie: Tomohisa Taguchi / Masaki Hiramatsu
- Diseño de personajes: Masashi Kudo
- Dirección de música: Shirō Sagisu
- Fecha de estreno: 25 de julio
- Plataforma de distribución: Disney+ (Latinoamérica y España) / Hulu (Estados Unidos) / TV Tokyo (Japón)
- Opening (Tema de apertura): “I-BULL” por jo0ji
- Ending (Tema de cierre): “Rasen” por 9Lana