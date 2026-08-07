El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
VIERNES 7 DE AGOSTO
Ate (1:55 a.m. hasta las 3:00 p.m.)
- SECTOR-175
- A.H HUAYCÁN ZONA R
San Juan de Miraflores (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- A.H HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
- ASOC 6 DEJULIO
- ASOC EL PROGRESO
- P.J JESUS PODEROSO
- U.POP CIUDAD DE DIOS
- U.POP PAMPLONA BAJA
- URB MARIA MISIONERA
- URB PANAMERICANA
Chaclacayo (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- SECTOR-2
- URB EL CUADRO
La Victoria (5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)
- A.H CARMEN ALTOCERCADO
- COOP 25 DE DICIEMBRE
- COOP TRADICIONES PERUANAS
- URB TRES MARIAS
Chaclacayo (6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)
- URB EL CUADRO
Los Olivos (7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- A.H ROSA DE AMÉRICA
- ASOC DE PADRES DE FAMILIA ROSA DE AMÉRICA
- ASOC ROSA DE AMÉRICA
- COOP SANTA LIGIA
- URB CARABAYLLO
- URB EL FUNDO INFANTAS
- URB IND. NARANJAL
- URB INDUSTRIAL INFANTAS
- URB LOTIZACIÓN INDUSTRIAL EL NARANJAL
- URB SAN EULOGIO
Santiago de Surco (8:00 a.m. hasta las medianoche)
- SECTOR-66
- SECTOR-73
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)
- A.H 23 DE OCTUBRE
- A.H SAN HILARION AMPL.
- A.H SAN HILARION COMITE 53
- A.H SAN HILARION SANTA ROSA AMPL.
- AGRU LAS LOMAS DE SAGRADO MADERA
- ASOC SAN HILARION
- P.J SAGRADO MADERO
- P.J SAN HILARION
- URB SAN IGNACIO
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