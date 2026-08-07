El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

VIERNES 7 DE AGOSTO

Ate (1:55 a.m. hasta las 3:00 p.m.)

SECTOR-175

A.H HUAYCÁN ZONA R

San Juan de Miraflores (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

A.H HORACIO ZEBALLOS GAMEZ

ASOC 6 DEJULIO

ASOC EL PROGRESO

P.J JESUS PODEROSO

U.POP CIUDAD DE DIOS

U.POP PAMPLONA BAJA

URB MARIA MISIONERA

URB PANAMERICANA

Chaclacayo (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

SECTOR-2

URB EL CUADRO

La Victoria (5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)

A.H CARMEN ALTOCERCADO

COOP 25 DE DICIEMBRE

COOP TRADICIONES PERUANAS

URB TRES MARIAS

Chaclacayo (6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)

URB EL CUADRO

Los Olivos (7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

A.H ROSA DE AMÉRICA

ASOC DE PADRES DE FAMILIA ROSA DE AMÉRICA

ASOC ROSA DE AMÉRICA

COOP SANTA LIGIA

URB CARABAYLLO

URB EL FUNDO INFANTAS

URB IND. NARANJAL

URB INDUSTRIAL INFANTAS

URB LOTIZACIÓN INDUSTRIAL EL NARANJAL

URB SAN EULOGIO

Santiago de Surco (8:00 a.m. hasta las medianoche)

SECTOR-66

SECTOR-73

San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)