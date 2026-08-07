Este 27 de marzo algunos distritos de Lima no tendrán agua. (Foto: Pixabay)
Este 27 de marzo algunos distritos de Lima no tendrán agua. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

VIERNES 7 DE AGOSTO

Ate (1:55 a.m. hasta las 3:00 p.m.)

  • SECTOR-175
  • A.H HUAYCÁN ZONA R

San Juan de Miraflores (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • A.H HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
  • ASOC 6 DEJULIO
  • ASOC EL PROGRESO
  • P.J JESUS PODEROSO
  • U.POP CIUDAD DE DIOS
  • U.POP PAMPLONA BAJA
  • URB MARIA MISIONERA
  • URB PANAMERICANA

Chaclacayo (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • SECTOR-2
  • URB EL CUADRO

La Victoria (5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)

  • A.H CARMEN ALTOCERCADO
  • COOP 25 DE DICIEMBRE
  • COOP TRADICIONES PERUANAS
  • URB TRES MARIAS

Chaclacayo (6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)

  • URB EL CUADRO

Los Olivos (7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • A.H ROSA DE AMÉRICA
  • ASOC DE PADRES DE FAMILIA ROSA DE AMÉRICA
  • ASOC ROSA DE AMÉRICA
  • COOP SANTA LIGIA
  • URB CARABAYLLO
  • URB EL FUNDO INFANTAS
  • URB IND. NARANJAL
  • URB INDUSTRIAL INFANTAS
  • URB LOTIZACIÓN INDUSTRIAL EL NARANJAL
  • URB SAN EULOGIO

Santiago de Surco (8:00 a.m. hasta las medianoche)

  • SECTOR-66
  • SECTOR-73

San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)

  • A.H 23 DE OCTUBRE
  • A.H SAN HILARION AMPL.
  • A.H SAN HILARION COMITE 53
  • A.H SAN HILARION SANTA ROSA AMPL.
  • AGRU LAS LOMAS DE SAGRADO MADERA
  • ASOC SAN HILARION
  • P.J SAGRADO MADERO
  • P.J SAN HILARION
  • URB SAN IGNACIO