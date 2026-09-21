El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
Ate (6:00 a.m. a 11:55 p.m.)
- Sectores 158
- 161
- 178
Villa María del Triunfo (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto
- A.H. Las Rocas de La Paz
- A.H. El Paraíso Mz. G1 y H1
- Asoc. de Viv. La Granja
- A.H. Los Alamos
- A.H. Las Lomas
- A.H. El Mirador del Paraíso I y II
- A.H. Villa del Paraíso
- A.H. Virgen de Guadalupe
- A.H. Señor de los Milagros del Paraíso
- A.H. Ampl. del Paraíso
- A.H. Fortaleza del Paraíso
- A.H. Jardines del Paraíso
- A.H. Sector Las Cumbres del Paraíso
- A.H. Las Flores del Paraíso
- A.H. Los Angeles Mz. A y B
- Quebrada Alta del Paraíso
- A.H. 13 de Junio
- A.H. Virgen de Chapi Mz. A y B
- A.H. Nueva Generación del Paraíso Alto
- P.I. Paraíso Alto
- A.H. Virgen de Las Mercedes
- A.H. Nuevo Paraíso
- A.H. Edén del Mañantial
- A.H. Los Angeles
- A.H. Bellavista del Paraíso Alto.
Ate (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- Asoc. Los Triunfadores
- Asoc. Paraíso de Amauta
- A.H. Amauta zona B
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 9:00 p.m.)
- Asoc. La Praderas de Santa María
- A.H. Lomas de Santa María
- Agru. Los Portales de Santa María
- Agru. Nueva Alianza de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- Agru. Las Vegas de Santa María
- Agru. El Ayllu de Santa Rosa
- AF Santa Rosa
- A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I
- A.H. 1ro de Agosto
- A.H. 1ro de Agosto AmpliacAgru. Nuevo Milenio
- A.H. Prolg Santa María Parcela II Sector Ampl.
- AF San Juan Bautista de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- A.H. Parcela II Santa María
- A.H. Santa María Ampl. Parcela 5 Sector G3A
Pueblo Libre (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- Cercado
- Urb. Cercado
- Urb. Sanidad PNP
- Urb. Oyague
- Cuadrante: Av. Sucre, Calle Rosa Toledo, Av. San Martin, Av. Dulanto, Jirón Carlos de los Heros, Calle Nicolás Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante
Pueblo Libre (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- Cercado
- Cuadrante: Av. Sucre
- Calle Rosa Toledo
- Av. San Martin
- Av. Dulanto
- Jirón Carlos de los Heros
- Calle Nicolás Alcázar
- Av. Brasil
- Av. La Marina.
San Juan de Lurigancho (10:00 a.m. a 9:00 p.m.)
- A.H. Pueblos Unidos
- Señor de Muruhuay
- AF Cristo de Pachacámilla
- A.H. San José Obrero
- A.H. San José Obrero Ampliación
- Agrup. Pueblos Hermanos de Mayobamba
- Agrup. Alejandro Toledo
- Agrup. Unidos al Desarrollo
- A.H. PI Sector Nueva Alianza
- Cerrito Alegre
- A.H. P.I. Sector Nueva Alianza Alberto Fujimori II
- A.H. Sector Los Libertadores Los Ángeles
- A.H. PI Sector Nueva Alianza
- Juan Landázuri Ricketts
- Asoc. Monte de Sión
- A.H. PI Sector Nueva Alianza Los Ángeles II
- A.H. Ciudad de los Constructores Ampliación
- AF Villa Maestro de Jesús Obrero
- A.H. San José Obrero Mariscal Cáceres
Ate (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)
- A.H. María Jesús Espinoza
- A.H. Monterrey zona “A”
- A.H. Monterrey zona “B”
Ate (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)
- A.H. María Jesús Espinoza
- A.H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal
- Asoc. Viv. Alto Monterrey
San Juan de Lurigancho (12:00 p.m. a 9:00 p.m.)
- Asoc. La Praderas de Santa María
- A.H. Lomas de Santa María
- Agru. Los Portales de Santa María
- Agru. Nueva Alianza de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- Agru. Las Vegas de Santa María
- Agru. El Ayllu de Santa Rosa
- AF Santa Rosa
- A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I
- A.H. 1ro de Agosto
- A.H. 1ro de Agosto Ampliac
- Agru. Nuevo Milenio
- A.H. Prolg Santa María Parcela II Sector Ampl.
- AF San Juan Bautista de Santa María
- A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
- A.H. Parcela II Santa María
- A.H. Santa María Ampl. Parcela 5 Sector G3A
San Martín de Porres (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- P.V. Residencial El Buen Jesús
- P.V. Rivera Azul
- P.V. La Perla II etapa
- Asoc. Comerciantes El Horizonte de San Diego
- APV Manta María
- AP Santa Teresa de Chuquitanta
- P.V. Los Portales de Bethel
- AP Los Pinos
- P.V. Valle Azul de San Diego I y II etapa
- P.V. Los Nogales de San Diego I, II y III etapa
- P.V. Villa Horizonte
- Urb. Casablanca
- P.V. Atlanta
- P.V. San Valentín
- P.V. El Bosque II etapa
- APV Las Torres del Norte
- Asoc. Propietarios Los Pinos de Chuquitanta
- P.V. La Perla
- P.V. Santa Leonora
- P.V. Las Flores de Chuquitanta
- P.V. El Trébol
- P.V. Residencial Las Lomas
- P.V. El Mirador
- A.H. Virgen de la Merced
- Asoc. Pobladores Virgen de las Mercedes
- P.V. Virgen de Cocharcas I etapa
- P.V. La Florida I etapa
- Programa Resid. Las Margaritas
- P.V. La Planicie
- P.V. Los Reyes
- P.V. La Virreina
- P.V. Corazón de Jesús
- P.V. Real Madrid
- Av. Villa Victoria
- P.V. Residencial El Rosal II
- Asoc. Propietarios San Miguel Arcángel
- P.V. Villa Juanita
San Martín de Porres (2:02 p.m. a 10:00 p.m.)
- Urb. Ingeniería
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