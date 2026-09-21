Corte de agua según Sedapal: qué días, horarios y zonas se verán afectadas | Foto: Composición EC
Corte de agua según Sedapal: qué días, horarios y zonas se verán afectadas | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

Ate (6:00 a.m. a 11:55 p.m.)

  • Sectores 158
  • 161
  • 178

Villa María del Triunfo (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

  • P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto
  • A.H. Las Rocas de La Paz
  • A.H. El Paraíso Mz. G1 y H1
  • Asoc. de Viv. La Granja
  • A.H. Los Alamos
  • A.H. Las Lomas
  • A.H. El Mirador del Paraíso I y II
  • A.H. Villa del Paraíso
  • A.H. Virgen de Guadalupe
  • A.H. Señor de los Milagros del Paraíso
  • A.H. Ampl. del Paraíso
  • A.H. Fortaleza del Paraíso
  • A.H. Jardines del Paraíso
  • A.H. Sector Las Cumbres del Paraíso
  • A.H. Las Flores del Paraíso
  • A.H. Los Angeles Mz. A y B
  • Quebrada Alta del Paraíso
  • A.H. 13 de Junio
  • A.H. Virgen de Chapi Mz. A y B
  • A.H. Nueva Generación del Paraíso Alto
  • P.I. Paraíso Alto
  • A.H. Virgen de Las Mercedes
  • A.H. Nuevo Paraíso
  • A.H. Edén del Mañantial
  • A.H. Los Angeles
  • A.H. Bellavista del Paraíso Alto.

Ate (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

  • Asoc. Los Triunfadores
  • Asoc. Paraíso de Amauta
  • A.H. Amauta zona B

San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 9:00 p.m.)

  • Asoc. La Praderas de Santa María
  • A.H. Lomas de Santa María
  • Agru. Los Portales de Santa María
  • Agru. Nueva Alianza de Santa María
  • A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
  • Agru. Las Vegas de Santa María
  • Agru. El Ayllu de Santa Rosa
  • AF Santa Rosa
  • A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I
  • A.H. 1ro de Agosto
  • A.H. 1ro de Agosto AmpliacAgru. Nuevo Milenio
  • A.H. Prolg Santa María Parcela II Sector Ampl.
  • AF San Juan Bautista de Santa María
  • A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
  • A.H. Parcela II Santa María
  • A.H. Santa María Ampl. Parcela 5 Sector G3A

Pueblo Libre (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

  • Cercado
  • Urb. Cercado
  • Urb. Sanidad PNP
  • Urb. Oyague
  • Cuadrante: Av. Sucre, Calle Rosa Toledo, Av. San Martin, Av. Dulanto, Jirón Carlos de los Heros, Calle Nicolás Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina y todas las calles interiores a este cuadrante

Pueblo Libre (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

  • Cercado
  • Cuadrante: Av. Sucre
  • Calle Rosa Toledo
  • Av. San Martin
  • Av. Dulanto
  • Jirón Carlos de los Heros
  • Calle Nicolás Alcázar
  • Av. Brasil
  • Av. La Marina.

San Juan de Lurigancho (10:00 a.m. a 9:00 p.m.)

  • A.H. Pueblos Unidos
  • Señor de Muruhuay
  • AF Cristo de Pachacámilla
  • A.H. San José Obrero
  • A.H. San José Obrero Ampliación
  • Agrup. Pueblos Hermanos de Mayobamba
  • Agrup. Alejandro Toledo
  • Agrup. Unidos al Desarrollo
  • A.H. PI Sector Nueva Alianza
  • Cerrito Alegre
  • A.H. P.I. Sector Nueva Alianza Alberto Fujimori II
  • A.H. Sector Los Libertadores Los Ángeles
  • A.H. PI Sector Nueva Alianza
  • Juan Landázuri Ricketts
  • Asoc. Monte de Sión
  • A.H. PI Sector Nueva Alianza Los Ángeles II
  • A.H. Ciudad de los Constructores Ampliación
  • AF Villa Maestro de Jesús Obrero
  • A.H. San José Obrero Mariscal Cáceres

Ate (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

  • A.H. María Jesús Espinoza
  • A.H. Monterrey zona “A”
  • A.H. Monterrey zona “B”

Ate (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

  • A.H. María Jesús Espinoza
  • A.H. Señor de Muruhuay
  • Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal
  • Asoc. Viv. Alto Monterrey

San Juan de Lurigancho (12:00 p.m. a 9:00 p.m.)

  • Asoc. La Praderas de Santa María
  • A.H. Lomas de Santa María
  • Agru. Los Portales de Santa María
  • Agru. Nueva Alianza de Santa María
  • A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
  • Agru. Las Vegas de Santa María
  • Agru. El Ayllu de Santa Rosa
  • AF Santa Rosa
  • A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I
  • A.H. 1ro de Agosto
  • A.H. 1ro de Agosto Ampliac
  • Agru. Nuevo Milenio
  • A.H. Prolg Santa María Parcela II Sector Ampl.
  • AF San Juan Bautista de Santa María
  • A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza
  • A.H. Parcela II Santa María
  • A.H. Santa María Ampl. Parcela 5 Sector G3A

San Martín de Porres (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

  • P.V. Residencial El Buen Jesús
  • P.V. Rivera Azul
  • P.V. La Perla II etapa
  • Asoc. Comerciantes El Horizonte de San Diego
  • APV Manta María
  • AP Santa Teresa de Chuquitanta
  • P.V. Los Portales de Bethel
  • AP Los Pinos
  • P.V. Valle Azul de San Diego I y II etapa
  • P.V. Los Nogales de San Diego I, II y III etapa
  • P.V. Villa Horizonte
  • Urb. Casablanca
  • P.V. Atlanta
  • P.V. San Valentín
  • P.V. El Bosque II etapa
  • APV Las Torres del Norte
  • Asoc. Propietarios Los Pinos de Chuquitanta
  • P.V. La Perla
  • P.V. Santa Leonora
  • P.V. Las Flores de Chuquitanta
  • P.V. El Trébol
  • P.V. Residencial Las Lomas
  • P.V. El Mirador
  • A.H. Virgen de la Merced
  • Asoc. Pobladores Virgen de las Mercedes
  • P.V. Virgen de Cocharcas I etapa
  • P.V. La Florida I etapa
  • Programa Resid. Las Margaritas
  • P.V. La Planicie
  • P.V. Los Reyes
  • P.V. La Virreina
  • P.V. Corazón de Jesús
  • P.V. Real Madrid
  • Av. Villa Victoria
  • P.V. Residencial El Rosal II
  • Asoc. Propietarios San Miguel Arcángel
  • P.V. Villa Juanita

San Martín de Porres (2:02 p.m. a 10:00 p.m.)

  • Urb. Ingeniería