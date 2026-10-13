El robo de tapas de alcantarillado aumenta en el Lima, con consecuencias nefastas para peatones y vehículos. Según estadísticas de Sedapal, se hurtaron 2.900 tapas de hierro en el 2023, y 3.320 el año pasado. Esto, para reciclar el metal y venderlo como chatarra en el mercado negro.

Frente a esta problemática, Inccosac ha traído al Perú la primera “tapa antirrobos” para agua y desagüe, producto que debe esta condición no a una novedosa innovación en seguridad sino a su particular composición.

“Decimos que esta tapa es antirrobos porque está compuesta de resina y fibra de vidrio, materiales que no tienen un mercado para poder ser reciclados”, manifestó Jonathan Fernández, CEO de la empresa industrial, en Expo Agua y Sostenibilidad 2026.

A decir del empresario esta es la solución “para que los amigos de lo ajeno pierdan su negocio”.

El hurto de tapas de buzón no solo ocasiona lesiones a los peatones y accidentes vehiculares, también obstruye las tuberías debido al ingreso de objetos y basura, y expone a la población a malos olores y focos infecciosos.

Por esta razón, Sedapal lanzó una licitación para adquirir tapas de material compuesto, que se adjudicó Inccosac.

“Hace 15 días entregamos 300 tapas. Sabemos que aún no se han instalado en Lima, pero tengo entendido que Sedapal va a hacerlo la próxima (esta) semana, dentro de los trabajos de mantenimiento que tiene programados”, indicó Fernández.

Objetivo de Inccosac es replicar esta experiencia con las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) de las regiones, porque “tienen la misma problemática que Lima y Callao”.

Las tapas de material compuesto son una opción atractiva no solo por su cualidad antirrobos. También por su resistencia, pues “pueden aguantar más de 40 toneladas al tránsito, a diferencia de las tapas de hierro fundido”, indicó Fernández.

“Otra ventaja es que su material es anticorrosivo, algo muy importante para las zonas costeras, como Lima, debido al tema del salitre”, añadió el empresario.

Las tapas suministradas por Inccosac cuestan 30% más que las tapas de hierro dúctil, pero compensan esta desventaja con su versatilidad, pues solo pesan 48 kilos, circunstancia que las hace más fáciles de manipular y transportar.

Esta tecnología es ampliamente utilizada en Estados Unidos y Europa. Perú es el tercer país de Sudamérica que la empleará en su sistema de agua y saneamiento,