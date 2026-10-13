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Resumen

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Las tapas de alcantarilla 'antirobos' están confeccionadas con resina y fibra de vidrio.
Las tapas de alcantarilla 'antirobos' están confeccionadas con resina y fibra de vidrio.
Por Juan Saldarriaga

El robo de tapas de alcantarillado aumenta en el Lima, con consecuencias nefastas para peatones y vehículos. Según estadísticas de Sedapal, se hurtaron 2.900 tapas de hierro en el 2023, y 3.320 el año pasado. Esto, para reciclar el metal y venderlo como chatarra en el mercado negro.

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