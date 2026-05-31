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La brecha de acceso al agua y desagüe resta competitividad al país. (Foto: Getty Images)
La brecha de acceso al agua y desagüe resta competitividad al país. (Foto: Getty Images)
Por Juan Saldarriaga

En el Perú se han invertido cerca de US$12 mil millones en agua y saneamiento en el último lustro, pero “la curva del cierre de brecha no se ha cerrado, por el contrario, se ha abierto en un punto porcentual”, manifestó Francisco Dumler, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y actual presidente ejecutivo de Sencico.

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