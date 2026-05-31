En el Perú se han invertido cerca de US$12 mil millones en agua y saneamiento en el último lustro, pero “la curva del cierre de brecha no se ha cerrado, por el contrario, se ha abierto en un punto porcentual”, manifestó Francisco Dumler, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y actual presidente ejecutivo de Sencico.

De acuerdo al especialista, esto ocurre porque las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) suelen invertir en “defender la infraestructura existente y que está a punto de colapsar”.

“Entre cerrar la brecha de infraestructura con nuevas conexiones y arreglar las conexiones que se encuentran en mal estado, muchas veces es mejor hacer lo segundo”, señaló.

De esta manera, dijo, se consigue evitar el colapso de tuberías que “tienen 80 o 90 años de antigüedad” y que se encuentran, muchas de ellas, debajo de avenidas y arterias importantes en Lima y otras ciudades.

Ejemplo de esto es el colapso del colector Canto Grande, a la altura de la Estación Pirámide del Sol, que ocasionó el aniego de 300 viviendas en San Juan de Lurigancho hace cinco años.

Se trató de un incidente que paralizó el tránsito en la Av. Próceres por cerca de diez días mientras Sedapal se dedicaba a abrir zanjas para cambiar las tuberías.

El colapso del colector Canto Grande provocó la inundación de la Av. Próceres y de 300 viviendas en SJL hace 5 años. (Foto: Giancarlo Ávila)

De acuerdo a Dumler, el 33% de los 3.000 kilómetros de tuberías que hay debajo de la ciudad de Lima han terminado su vida útil y corren el riego de colapsar de la misma manera.

“Creo, por ello, que hay que repensar los modelos de gestión; y eso nos lleva a articular los esfuerzos que ahora están aislados”, expresó el especialista en el lanzamiento de Expo Agua y Sostenibilidad 2026, evento impulsado por el Centro de Competencias del Agua (CCA).

Un ejemplo de esta articulación, refirió, son los convenios que Sencico viene promoviendo con otras instituciones estatales, como Otass y Sedapal, para promover competencias en saneamiento en el sector rural, donde hay “más de 30 mil Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) que carecen de condiciones técnicas, económicas y de gestión”.

AGUA Y COMPETITIVIDAD

En esa línea, Raúl Loayza, presidente del CCA, resaltó la importancia de incrementar la cobertura de agua, saneamiento y alcantarillado en el país, porque “hay muchos peruanos que no cuentan con ese servicio y eso nos pone en desventaja competitiva con otros países”.

“Tenemos un horizonte sumamente rico y prometedor en industria y en tecnología que muchas veces se ve comprometido por las barreras de acceso al agua en cantidad y calidad suficiente para asegurar la sostenibilidad”, indicó.

Hay muchos peruanos que no cuentan con ese servicio y eso nos pone en desventaja competitiva con otros países, señala Raúl Loayza, presidente del CCA. (Foto: Andina)

Una alternativa que se está discutiendo para ayudar a a este objetivo, manifestó Dumler, es extender la cobertura de Sedapal hasta Huacho, por el norte, y Cañete, por el sur, donde hay cuencas hídricas “que sí tienen agua, a diferencia del río Rímac”.

“Por lo tanto, no hay que pensar en una sola salida. Tenemos que entrar a lo que llamamos resiliencia, armando esquemas de agua, con plantas desaladoras, más fuentes agua superficial y sistemas de bombeo, entre otros”, indicó.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se necesitan cerca de US$56 mil millones para llegar al 100% de cobertura de agua y saneamiento.

Expo Agua y Sostenibilidad 2026 se desarrollará del 30 de setiembre al 2 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey. Reunirá a EPS, autoridades locales y regionales, académicos y líderes públicos que impulsan la seguridad hídrica en el Perú.