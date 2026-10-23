Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana del Perú en BBB, con perspectiva estable, aunque advirtió sobre riesgos para la disciplina fiscal y la gobernabilidad. Foto: EC.
Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana del Perú en BBB, con perspectiva estable, aunque advirtió sobre riesgos para la disciplina fiscal y la gobernabilidad. Foto: EC.
Por Redacción EC

Fitch Ratings confirmó que las calificaciones de incumplimiento a largo plazo del emisor (IDRs) de Perú se encuentran en ‘BBB’ con una perspectiva estable. Las calificaciones se sustentan en una fuerte liquidez externa, un historial de estabilidad macroeconómica y baja deuda pública en relación con sus pares. Las calificaciones están limitadas por una gobernanza más débil, un ingreso per cápita modesto e indicadores sociales en relación con las medianas ‘BBB’, una alta dependencia de las materias primas y una base de ingresos gubernamental baja.

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