Fitch Ratings confirmó que las calificaciones de incumplimiento a largo plazo del emisor (IDRs) de Perú se encuentran en ‘BBB’ con una perspectiva estable. Las calificaciones se sustentan en una fuerte liquidez externa, un historial de estabilidad macroeconómica y baja deuda pública en relación con sus pares. Las calificaciones están limitadas por una gobernanza más débil, un ingreso per cápita modesto e indicadores sociales en relación con las medianas ‘BBB’, una alta dependencia de las materias primas y una base de ingresos gubernamental baja.

Principales factores de la calificación

Dentro de los principales factores, la calificadora de riesgo destacó que el Congreso bicameral apoya la estabilidad. “La presidenta Keiko Fujimori ganó por poco una segunda vuelta (50,1% frente a 49,9%) a Roberto Sánchez y asumió el cargo el 28 de julio. Las elecciones también restauraron una legislatura bicameral tras 34 años de unicameralismo. Los poderes de veto del nuevo Senado y el control del bloque de derechas de suficientes votos para bloquear el impeachment reducen sustancialmente el riesgo de rotación ejecutiva. Los nombramientos en el gabinete también indican capacidad técnica y un retorno gradual de la influencia tradicional de la política del ministro de Finanzas”, explicó Fitch Ratings.

Otro factor es la agenda de reforma que, según Fitch Ratings, enfrenta reveses. Actualmente, la agenda se centra en siete objetivos nacionales anunciados en la inauguración. La seguridad es la prioridad clara. Otros objetivos incluyen la flexibilidad laboral, la formalización de las pymes, la derogación de los límites de tipos de interés y la racionalización institucional. Fujimori solicitó poderes especiales para legislar durante 120 días en varias áreas, pero el Congreso los aprobó solo para medidas de seguridad pública y emergencia de El Niño durante 90 días, no para asuntos económicos, laborales o fiscales.

“Por lo tanto, el impacto a corto plazo es limitado. La agenda de reformas también carece de claridad a los tres meses de iniciado el mandato, y es poco probable que se produzcan reformas importantes”, precisó Fitch Ratings.

Ganancias fiscales en gran medida cíclicas: El déficit fiscal se redujo al 0,9% del PBI en los 12 meses hasta septiembre de 2026 desde el 2,2% en 2025, por debajo del objetivo del 1,8% de la regla fiscal. Unos ingresos sólidos impulsaron la mejora. Los ingresos aumentaron un 17,4% en el año hasta septiembre, ya que la recaudación de impuestos sobre la renta e IVA se beneficiaron de precios favorables del cobre y una sólida actividad interna. El gasto actual aumentó significativamente, mientras que la inversión pública cayó. Esperamos que el gasto se acelere en el trimestre 4 de 2026 en medidas de mitigación de El Niño, con el déficit cerrando 2026 en el 1,2% del PBI.

Fitch consideró que esta mejora es en gran medida cíclica más que estructural, reflejando precios elevados de las materias primas más que medidas de consolidación. En ese sentido, indicó que Perú no está generando los superávits principales típicamente asociados a un ciclo ascendente de materias primas en medio de un crecimiento actual del gasto de dos dígitos. Persisten riesgos estructurales. El Congreso ha aprobado 268 medidas con implicaciones fiscales adversas desde el 2021. “Nuestra línea base asume que el Tribunal Constitucional declarará inconstitucionales las medidas recientes, pero no hacerlo ampliaría el déficit”, remarcaron.

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El informe también menciona que la deuda del gobierno general disminuyó al 29,1% del PBI en 2025, respaldada por un alto PBI nominal derivado de los precios del cobre y el primer cumplimiento fiscal del gobierno en tres años. Por ello, la calificadora proyectó que la deuda/PBI se estabilizará en el 27,4% para 2028, muy por debajo de la mediana prevista del ‘BBB’ del 57,5%. Sin embargo, la participación en divisas extranjeras en la deuda total, prevista en un 39% para 2026, sigue siendo desfavorable frente a la mediana del ‘BBB’ del 30%, reflejando la contracción de los mercados de capitales locales tras repetidas retiradas de pensiones desde 2019. Los amortiguadores fiscales, incluyendo el FEF y otros depósitos del sector público, ascendieron al 1,5% del PIB en 2025 frente al 4,2% en 2017.

Crecimiento puesto a prueba por choques climáticos: El rendimiento económico está divergiendo bruscamente en todos los sectores: el PBI no primario creció un 4,7% interanual hasta agosto gracias a una demanda interna robusta y términos de intercambio récord, mientras que el PBI primario se contrajo un 2,2% tras siete meses consecutivos de descenso, reflejando el colapso de la producción pesquera debido al fenómeno de El Niño y al choque petrolero más amplio.

No obstante, Fitch Ratings destacó que Perú sigue siendo una de las economías más resilientes de América Latina. “A pesar de ello, Perú ha seguido siendo una de las economías más resilientes de América Latina. Fitch espera que el crecimiento del PIB se desacelere hasta un 2,9% en 2026 y un 2,7% en 2027, desde el 3,4% en 2025, a medida que El Niño interrumpa la agricultura, la pesca y las infraestructuras”.

A partir del segundo trimestre de 2027, a medida que las condiciones se normalizan y se reconstruyen las infraestructuras, se espera además que el crecimiento se recupere hasta el 4,6% en 2028, respaldado por un robusto oleoducto minero respaldado por altos precios del cobre. La mina de cobre de Tía María está ahora al 50% terminada, con operaciones previstas para 2028. Los riesgos se inclinan al alza si el gobierno desbloquea proyectos estancados de minería, infraestructuras, riego, turismo y vivienda, mientras avanza en la desregulación y mejora la calidad de la inversión.

Por otro lado, Fitch destacó la ratificación por parte del Senado de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR). La medida proporcionó certeza tras la volatilidad electoral. El banco central mantuvo su tipo de referencia en el 4,25% desde septiembre de 2025, pero ha adoptado un tono cauteloso en medio de las continuas presiones inflacionarias del lado de la oferta. Un choque petrolero, agravado por un corte de oleoducto en marzo, ha llevado la inflación al 4,6% en septiembre, con Fitch proyectando un aumento al 4,9% a finales de año debido a las presiones sobre los precios de los alimentos relacionadas con El Niño, lo que podría provocar un aumento.

Los amortiguadores externos siguen siendo fuertes: Los altos términos de intercambio siguen favoreciendo la balanza comercial a pesar de la fuerte demanda de importaciones, con el superávit de cuenta corriente alcanzando el 4,5% del PBI en los cuatro trimestres hasta el segundo trimestre de 2026, el más alto desde 2006.

“Los precios elevados del cobre y el oro hasta 2027, junto con una moderación gradual del precio del petróleo asumida en la línea base de Fitch, deberían mantener el superávit en la cuenta corriente en torno al 3,9% del PIB en 2026. Esperamos que las reservas internacionales alcancen los US$101.000 millones a finales de 2026, cubriendo 10,3 meses de pagos externos corrientes, por encima de la mediana del ‘BBB’ de 4,9”, finalizó Fitch Ratings.