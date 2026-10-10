El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
El Agustino (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- A.H. Virgen del Carmen
Puente Piedra (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.)
- A.H. Simón Bolívar
- A.H. Cristo Rey
- A.H. Cruz de Chillón
- A.H. Luis Felipe De Las Casas
- A.H. La Ensenada de Chillón
- A.H. Los Jazmines
- A.H. Vista Alegre
- A.H. Vista Hermosa
Seguir temas