Corte de agua en Lima según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

El Agustino (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • A.H. Virgen del Carmen

Puente Piedra (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.)

  • A.H. Simón Bolívar
  • A.H. Cristo Rey
  • A.H. Cruz de Chillón
  • A.H. Luis Felipe De Las Casas
  • A.H. La Ensenada de Chillón
  • A.H. Los Jazmines
  • A.H. Vista Alegre
  • A.H. Vista Hermosa