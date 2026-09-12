El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
Ate (8 am - 8 pm)
- A.H. Huaycán zona S
- UCV 208 - 210 - 215 - 218
Ate (2 pm - 11:50 pm)
- A.H. Huaycán zona T
- UCV 219 - 220 - 221 - 222 - 223
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