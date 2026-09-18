Rafael Rey presenta su renuncia al gabinete presidido por Luis Galarreta. (Foto: MTC)
Rafael Rey presenta su renuncia al gabinete presidido por Luis Galarreta. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, presentó su renuncia irrevocable al cargo como parte del Gabinete Ministerial. El funcionario dirigió una carta oficial a la Presidencia de la República para formalizar su pedido de salida ante la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el titular de la PCM, Luis Galarreta.

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