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El MTC anuncia la reducción de los montos de las multas de tránsito.
El MTC anuncia la reducción de los montos de las multas de tránsito.
Por Carlos Gonzales

Tal como lo había anunciado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, el pasado sábado, el Gobierno emitió -el martes 25 de agosto- el decreto supremo 017–2026 para establecer el “régimen excepcional de pago” que permitirá reducir en un 90% las multas impuestas por infracciones de transporte público y privado. La norma fue publicada en una edición extraordinaria de las Normas Legales del diario El Peruano.

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