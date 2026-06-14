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Resumen

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Las numerosas papeletas que aplican las autoridades a los conductores del transporte público y privado por diversas infracciones llevan a preguntarse si es que los sancionados cumplen o no con pagar dichas deudas, ya que llegan a cifras millonarias y que terminan en la gran mayoría de casos, como advierten los especialistas, prescribiendo, generando una especie de impunidad. Por ello, muchos plantean que se revisen los montos y las escalas de las multas.

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