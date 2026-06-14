Actualmente, la Policía Nacional aplica papeletas por infracciones de tránsito, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) fiscaliza el tema de transporte, imponiendo actas de control en las vías de la capital. En el caso de Sutran, cumple el mismo rol que la ATU, pero sus áreas de competencia son las carreteras.

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En ninguna otra parte del mundo se aplican multas “tan leoninas”, afirma presidente de la AAP

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), afirmó que los montos de las papeletas impuestas a conductores son “irracionales” en nuestro país, incluso aseguró que en ninguna otra parte del mundo se aplican multas “tan leoninas”. Por ello, se mostró sorprendido que el tema de la imposición de sanciones tan gravosas no haya llegado al Tribunal Constitucional.

“Los montos de las papeletas son absolutamente irracionales en el Perú si lo comparamos con el resto del mundo. No encontré ningún país que aplique multas tan leoninas. Una comparación directa es con Europa, donde la multa por exceder 5 km/h el límite de velocidad es cuatro veces menor que la que se aplica en Perú. Obviamente, en España y Alemania el poder adquisitivo es mucho más elevado, por lo que es irracional lo que se está aplicando en el Perú. Eso causa impunidad, ya que hay un rechazo del conductor por la forma en que se aplican las multas”, indicó a El Comercio.

El especialista advirtió que la aplicación de altas multas no ha tenido ningún impacto en la reducción de accidentes, pues ha aumentado en los últimos años la siniestralidad y las víctimas por accidentes de tránsito.

Karsten Kunckel,presidente de la Asociación Automotriz del Perú Foto: GEC.

Kunckel cuestionó que el circular sin luces por una vía tenga una multa mucho menor que el pasarse en 5 km/h la velocidad máxima, pese a que la primera circunstancia es mucho más peligrosa. También criticó que se sancione con 2,575 soles a los conductores cuyas unidades nuevas no pasaron por la revisión técnica, pese a que en algunos casos dichos vehículos tienen solo tres años de antigüedad y se encuentran en buenas condiciones.

“Si uno se pasa un día el no contar con la revisión técnica tiene una multa insólita de más de 2500 soles. Usualmente los que tienen un vehículo nuevo se olvidan a los tres años que esa unidad tiene que acudir a la revisión técnica y la PNP busca esos vehículos, ya que casi no hay multa por circular sin revisión técnica, pues cualquiera prefiere pagar al policía antes que ser sometido a esa multa y que se interne al vehículo en el depósito. Sin embargo, vemos circular una gran cantidad de vehículos antiguos que tienen revisión técnica, pero no debieron haberla pasado. Tenemos el mundo al revés”, afirmó.

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Por ello, planteó que se grave con una multa más elevada los casos de reincidencia de infracción y que ante una primera se aplique una advertencia escrita, pero no la acumulación de 50 puntos y una fuerte multa.

“La tolerancia para el exceso de velocidad debería ser de 10 km/h. Es decir, recién se debería multar a partir de que un conductor excede en 10 km/h la velocidad”, refirió el presidente de la AAP.

“No se puede aplicar una multa única por exceso de velocidad. Es muy importante hacerla de forma gradual, y las velocidades menores deben costar menos. Recién cuando uno sobrepasa 20, 30 o 40 km/h sí es un delito grave, es lo mismo que manejar ebrio, pero 5 o 10 km/h está dentro de un margen que se debe sancionar, pero con no la gravosidad que se pretende”, agregó.

Inspectores de Sutran en pleno trabajo.

Kunckel señaló que un modelo que se puede replicar en el país es el de Alemania. “El modelo de Alemania funciona perfectamente, tiene una gradualidad aceptada, tiene un sistema de puntaje que no son 50 puntos de golpe, sino son puntos individuales, pues cuando uno llega a 12 puntos se le sanciona con la suspensión del brevete dos meses y, dependiendo de la reincidencia, puede ser más largo. También hay un sistema en el que, si un conductor llega a los 12 puntos de acumulación, le quitan el brevete, pero si lo quiere recuperar tiene que pasar por la evaluación de especialistas, someterse a pruebas y recibir charlas sobre reglas de tránsito”, puntualizó.

La multa tiene que ser proporcional a la infracción cometida, indicó abogado

Las multas que se impongan a los conductores tienen que ser proporcionales a la falta que han cometido, por lo que cualquier distorsión a esa proporcionalidad es inconstitucional y el tema puede llegar al Tribunal Constitucional, advirtió Percy Castillo, abogado especialista en temas constitucionales.

“Las sanciones, cualquiera fuera su naturaleza, penal o administrativa, tiene que ser proporcional a la falta que se ha cometido. La distorsión de esa proporcionalidad es inconstitucional, ya que transgrede el fin e incorpora otra finalidad que no es constitucional”, refirió Castillo a El Comercio.

“En el país las multas tienen un carácter recaudatorio, la autoridad piensa que a punta de multas puede mejorar su presupuesto, pero eso es un tremendo error”, agregó.

Recordó que la acumulación de papeletas ocasiona que muchos vehículos tengan deudas por montos que superan el valor de un automóvil de alta gama, como uno de marca Ferrari, por lo que consideró urgente que las autoridades revisen la escala de multas.

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“Se aplican multas, por ejemplo, por no tener el botiquín, pero la multa excede largamente el valor del botiquín. Otro aspecto es que debe darse la oportunidad de corregirse sin sanción, de manera que vayan progresivamente, no aplicarse directamente la máxima multa a quien comete una primera infracción. Si es reincidente, la sanción va subiendo”, remarcó.

Percy Castillo fue funcionario de la Defensoría del Pueblo. (GEC) / Jessica Vicente

Castillo aclaró que no se busca propiciar la impunidad, pues la multa tiene que aplicarse, pero consideró que la sanción debe corresponder al hecho que se ha cometido.

Sueldo de los choferes no les alcanza para pagar papeletas

A los choferes de los buses interprovinciales se les venía imponiendo multas debido a una mala calibración del GPS, lo que generaba que se emitan papeletas cada minuto por un mismo caso de exceso de velocidad en un pequeño tramo de vía, según denunció Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.

En diálogo con El Comercio, el dirigente de los transportistas indicó que esa situación generó que los choferes acumulen hasta 20 papeletas en un periodo corto de tiempo y cuyos montos oscilaban entre 650 y 1300 soles cada una, por lo que muchos de ellos optaban por renunciar a su trabajo debido a que el sueldo que percibían no les alcanzaba para pagar la sanción.

Ojeda alertó que la imposición constante de multas elevadas está causando que exista un déficit de choferes en el sector interprovincial. En el caso del transporte urbano, indicó que los conductores tienen “serios problemas” con las papeletas, sobre todo en el tema del estacionamiento y en las áreas de embarque y desembarque.

Coincidió con otros especialistas respecto a que las multas altas no han tenido impacto en la reducción de los accidentes de tránsito. “Se ha creído que con mayor exceso de velocidad se producen más accidentes. La cantidad de fallecidos es mayor cada año, y no con mayor cantidad de multas y sanción se va a mejorar la situación”, afirmó.

La propuesta para reducir el monto de las papeletas

Una propuesta para reducir el monto de las papeletas la lanzó la congresista Kira Alcarraz, quien planteó que las infracciones de tránsito sean calculadas con base al sueldo mínimo y ya no sobre la unidad impositiva tributaria (UIT), la cual sube cada año. La legisladora argumentó que se busca “garantizar la proporcionalidad y razonabilidad de una multa de tránsito”.

Alcarraz señaló que su propuesta, en caso se concrete, acabaría con los procesos judiciales y administrativos que plantean los conductores para anular las papeletas o en busca de que prescriban. También consideró que erradicaría las mafias de tramitadores que sorprenden a los conductores respecto al pago de las papeletas. Por ello, aclaró que su iniciativa no pretende fomentar la impunidad.

No obstante, precisó que su propuesta no contempla que se aplique el beneficio del pronto pago a las papeletas calculadas sobre el salario mínimo, pero sí se estaría permitido para las multas que son fijadas a través de la UIT.