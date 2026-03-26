La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) procederá a anular 56.040 papeletas de tránsito impuestas en el distrito de Magdalena del Mar, tras detectar irregularidades en su sustento técnico.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se basa en un informe de la Gerencia de Movilidad Urbana que evaluó la información remitida por el municipio distrital. Como resultado, se concluyó que las evidencias presentadas “no tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimentales correspondientes”.

En ese sentido, la comuna precisó que el SAT “procederá con la nulidad de 56,040 papeletas, dejando sin efecto estas presuntas infracciones por no ajustarse a la normativa vigente”, lo que implica que dichas sanciones serán retiradas del sistema.

Asimismo, la Municipalidad de Lima señaló que “la responsabilidad administrativa recae directamente en la Municipalidad de Magdalena del Mar, frente a lo que constituye una afectación a los derechos de miles de vecinos”, al considerar que las sanciones no cumplían con los estándares exigidos.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ITunsPpH54 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 27, 2026

En esa línea, indicó que actuará “con total determinación para corregir cualquier abuso en la aplicación de sanciones de tránsito”, en referencia a las medidas que adoptará para evitar situaciones similares.

La entidad también informó que el SAT ejecutará “las acciones correspondientes para la actualización de la información referida a la anulación de las papeletas del presente caso”, a fin de formalizar la eliminación de las infracciones.

Finalmente, la Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso con “la transparencia, la legalidad y el respeto irrestricto al debido procedimiento”.

Cruce de acusaciones por fotopapeletas

La medida se da en medio de cuestionamientos entre ambas comunas por la emisión de presuntas fotopapeletas irregulares, lo que ha generado reclamos de usuarios por notificaciones tardías y montos inconsistentes.

En ese contexto, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, calificó como “arbitraria y abusiva” la imposición de multas y afirmó que “Lima no ha acreditado a ningún inspector (…) y ha asumido directamente la aplicación de multas”.