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Municipalidad de Lima dejará sin efecto más de 56 mil papeletas aplicadas en Magdalena del Mar. (Foto: GEC)
Municipalidad de Lima dejará sin efecto más de 56 mil papeletas aplicadas en Magdalena del Mar. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) procederá a anular 56.040 papeletas de tránsito impuestas en el distrito de Magdalena del Mar, tras detectar irregularidades en su sustento técnico.

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