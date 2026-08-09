El conductor de una combi informal que cubre la ruta entre Lima y el Callao fue atacado a balazos luego de salir de su paradero inicial, ubicado en la Plaza Dos de Mayo.

Según testigos, la unidad, que trasladaba pasajeros, fue interceptada en la cuadra 11 de la avenida Benavides, antes conocida como avenida Colonial, por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Exitosa Radio informó que los atacantes aprovecharon que la combi sufrió un desperfecto mecánico y tuvo que detenerse. Mientras algunos ocupantes intentaban empujar la unidad para ponerla nuevamente en marcha, los sujetos realizaron varios disparos contra el vehículo.

Un testigo afirmó que escuchó hasta cinco disparos durante el ataque.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y trasladaron al conductor al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con diagnóstico reservado.

Denunciaron extorsiones

El ataque ocurre luego de que transportistas de esta ruta denunciaran que desde hace varios meses vienen siendo víctimas de extorsiones por parte de, al menos, tres organizaciones criminales.

Según los pasajeros, estas amenazas incluso provocaron un incremento en el precio del pasaje. La tarifa pasó de S/1 a S/1,50, bajo el argumento de contar con recursos para reforzar la seguridad de los transportistas.

Policías revisan la unidad baleada. ( Fotos: César.grados@photo.gec)

“A inicios de año comenzaron a cobrarnos cincuenta céntimos más por seguridad de todos y accedimos, pero sigue pasando lo mismo, no ha cambiado nada”, señaló un pasajero.

Los usuarios también señalaron que los presuntos extorsionadores tendrían presencia en los alrededores del paradero de la Plaza Dos de Mayo.

“Hay personas que están en el paradero de Dos de Mayo y les dicen: ‘ya te toca’”, dijo una mujer.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables del ataque y determinar si estaría relacionado con las amenazas y cobros extorsivos denunciados previamente por los transportistas.