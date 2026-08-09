Extorsionadores balean combi en plena avenida Colonial - Cercado de Lima dejando herido al chofer que fue trasladado al hospital Loayza. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Extorsionadores balean combi en plena avenida Colonial - Cercado de Lima dejando herido al chofer que fue trasladado al hospital Loayza. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

El conductor de una combi informal que cubre la ruta entre Lima y el Callao fue atacado a balazos luego de salir de su paradero inicial, ubicado en la Plaza Dos de Mayo.

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