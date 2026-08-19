Sismo de 4.8 frente a Lima no disminuye el riesgo de un futuro terremoto, señala el IGP. (Foto: Andina)
Sismo de 4.8 frente a Lima no disminuye el riesgo de un futuro terremoto, señala el IGP. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El sismo de magnitud 4.8 registrado esta madrugada frente a las costas de Lima y Callao no liberó una cantidad significativa de energía que reduzca la posibilidad de un futuro terremoto de gran magnitud, explicó Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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