En total, 10 colegios mantendrán sus clases en modalidad remota hasta el lunes 24 de agosto. La decisión responde a que estos locales requieren trabajos de recuperación antes de volver a recibir de manera presencial a estudiantes, docentes y personal educativo.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) señaló que las labores contemplan limpieza, desinfección, fumigación, recuperación de materiales educativos y reparaciones, según la evaluación técnica realizada en cada institución. El objetivo es que el retorno se produzca cuando existan nuevamente condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

Estos son los 10 colegios que continuarán con clases remotas hasta el 24 de agosto

La mayor cantidad de instituciones afectadas se encuentra en Villa María del Triunfo, donde cinco colegios continuarán con enseñanza a distancia: IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta, IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario, IE 6024, IE Manuel Casalino Grieve e IE 7045 San José Obrero.

En Villa El Salvador, la medida comprende a la IE 7092 Juan Pablo II, debido a afectaciones en las vías de acceso y a un riesgo en el perímetro del colegio. En San Juan de Miraflores, permanecerán en modalidad remota la IE Semillitas de Amor y la IE 7221; en esta última se identificaron daños en el cerco perimétrico.

Finalmente, en Pachacámac, los colegios incluidos son la IE 7239 Santísimo Salvador y la IE 6028 Juan Velasco Alvarado. En este último caso, las autoridades identificaron dificultades para acceder al local debido a la inundación.

Un trabajador retira mobiliario de un aula inundada por lluvias y aguas residuales en la Institución Educativa N.° 7092 Juan Pablo II en Villa El Salvador, Lima.

Así, la relación completa de instituciones que continuarán con clases remotas hasta el lunes 24 de agosto es la siguiente:

Villa María del Triunfo:



Villa El Salvador:



San Juan de Miraflores:



Pachacámac:



¿Por qué estos colegios todavía no pueden recibir a los estudiantes?

La decisión de extender la modalidad remota responde a las condiciones particulares de los colegios más afectados por las lluvias y aniegos. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) indicó que estas instituciones necesitan completar trabajos de recuperación antes de garantizar un retorno presencial seguro.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la limpieza, desinfección y fumigación de los ambientes, así como la recuperación de materiales educativos y la reparación de las instalaciones que hayan resultado afectadas. Estas labores se desarrollarán durante la presente semana.

Detalles de los colegios y sus afecciones de cada uno.

Las afectaciones no son iguales en todos los colegios. En la IE 7092 Juan Pablo II, de Villa El Salvador, el problema está relacionado con las vías de acceso y el riesgo existente en el perímetro. En la IE 7221, de San Juan de Miraflores, se reportaron daños en el cerco perimétrico. Mientras que en la IE 6028 Juan Velasco Alvarado, de Pachacámac, las dificultades de acceso están vinculadas con la inundación.

En los otros locales, la DRELM ha determinado la necesidad de realizar las acciones de recuperación correspondientes antes de que puedan retomar sus actividades presenciales. La autoridad educativa ha señalado que el retorno no será uniforme, sino que dependerá de las condiciones de cada institución.

DRELM coordina con UGEL 01, Pronied y Minedu la recuperación de los colegios

La recuperación de los locales afectados involucra a distintas entidades del sector Educación. La DRELM informó que mantiene una coordinación permanente con la UGEL 01, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu).

El objetivo es acelerar la atención de los daños y recuperar las condiciones de seguridad, limpieza y operatividad de los colegios que todavía no pueden recibir estudiantes de manera presencial. Mientras se ejecutan estas labores, los alumnos continuarán sus actividades a distancia.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) también indicó que continuará monitoreando las condiciones de las instituciones educativas y que comunicará cualquier modificación de las medidas adoptadas. La entidad remarcó que la seguridad de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa constituye la principal prioridad.

Lluvias y aniegos golpearon Lima Sur

La decisión educativa se produce después de las intensas lluvias registradas en Lima Sur, que provocaron aniegos y afectaciones en distintos sectores de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, además de otros puntos de la capital.

En Villa María del Triunfo, uno de los puntos más afectados fue el bypass de la avenida Pachacútec, en la zona de la curva Nueva Esperanza, donde un bus de transporte público quedó atrapado en medio del agua acumulada. El vehículo permaneció en el lugar durante aproximadamente 36 horas, hasta que finalmente pudo ser retirado.

bus de transporte público quedó atrapado en medio del agua acumulada. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec).

La emergencia permitió observar el impacto que tuvieron las precipitaciones sobre las vías de tránsito y los sistemas de drenaje de la zona. Durante la cobertura realizada por El Comercio, vecinos también señalaron las dificultades que enfrentaron ante la acumulación de agua y cuestionaron que este tipo de aniegos se repita cuando se presentan lluvias de mayor intensidad.

Lluvia en Villa El Salvador Las calles quedaron anegadas producto de la fuerte precipitación. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) 1 / 8 Lluvia en Villa El Salvador Así quedaron varias calles de Villa El Salvador tras la intensa lluvia del domingo 16 de agosto. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) 2 / 8 Lluvia en Villa El Salvador En algunos lugares el agua alcanzó los 30 centímetros de altura. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) 3 / 8 Lluvia en Villa El Salvador Los vecinos pidieron ayuda a las autoridades. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) 4 / 8 Lluvia en Villa El Salvador Calles y pistas inundadas en Villa El Salvador. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) 5 / 8 Lluvia en Villa El Salvador La población busca salvaguardar su integridad tras la lluvia. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) 6 / 8 Lluvia en Villa El Salvador Un poblador intenta salir de su casa tras la inundación por la lluvia de este domingo 16 de agosto. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) 7 / 8 Lluvia en Villa El Salvador Así lucen las calles de Villa El Salvador tras el aniego. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) 8 / 8

El problema no se limitó a Villa María del Triunfo. En otros sectores de Lima Sur también se reportaron inundaciones que afectaron calles, viviendas, vías de acceso y establecimientos. Es así como la evaluación de los colegios permitió determinar qué locales podían retomar sus actividades presenciales y cuáles necesitaban permanecer cerrados mientras se realizan los trabajos de recuperación.

Expertos: retorno a las aulas debe garantizar seguridad y continuidad del aprendizaje

Para Luz Orellana, directora de Pirka Consultoría, el problema no está necesariamente en suspender temporalmente las clases presenciales, sino en cómo se gestiona esa interrupción. “Una emergencia de este tipo con una interrupción de clases debería ir acompañada de una respuesta adecuada de parte de todo el sistema educativo”, señaló.

La especialista sostuvo que la prioridad debe ser garantizar tanto la seguridad como la continuidad del aprendizaje. Antes de recibir nuevamente a los estudiantes, las autoridades deberían verificar mediante criterios integrales que la infraestructura sea segura, que el mobiliario y los equipos no representen riesgos, que los servicios básicos funcionen y que las vías de acceso permitan el desplazamiento seguro de la comunidad educativa.

La especialista señaló que la evaluación de las condiciones de infraestructura debe estar a cargo de organismos especializados y mencionó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) como la entidad encargada de este proceso, mientras que la DRELM y las UGEL tienen un papel relevante en el acompañamiento pedagógico y la continuidad de los aprendizajes.

Luz Orellana, directora de Pirka Consultoría, con amplia experiencia en gestión pública incluyendo educación.

Desde una perspectiva pedagógica, Richard Rubio, educador y gestor educativo, sostuvo que el cierre temporal de los colegios también tiene consecuencias que trascienden la pérdida de horas de clase. El especialista, quien se desempeñó como director de la Oficina de Gestión Pedagógica de Educación Básica y Técnico Productiva de la DRELM, señaló que la presencialidad permite desarrollar experiencias académicas, afectivas y sociales que se ven limitadas durante la educación remota.

Por ello, Rubio advirtió que la modalidad remota no debería convertirse simplemente en una suspensión de clases a distancia. Las autoridades y los docentes deberían establecer metas de aprendizaje, mecanismos de recuperación y estrategias de acompañamiento para que los estudiantes mantengan su proceso educativo durante la emergencia. “No basta con que la UGEL diga clases remotas”, afirmó, al señalar que también deben considerarse los daños que enfrentan los estudiantes y sus familias.

El especialista añadió que la respuesta debe considerar las condiciones de vulnerabilidad de las familias cuyos hijos asisten a estos colegios. Él aclara que las lluvias y aniegos pueden agravar las dificultades económicas y socioemocionales de los hogares. Por ello, planteó que las autoridades evalúen mecanismos de apoyo extraordinario para los estudiantes más afectados y recordó que el principio de equidad implica brindar mayores recursos a quienes enfrentan mayores necesidades.

Richard Rubio, educador y gestor educativo especializado en diseño curricular por competencias y gestión pedagógica de la educación básica.

Ambos especialistas coinciden, además, en que la emergencia expone la necesidad de prepararse antes de que ocurran estos eventos. Orellana recordó que las inundaciones y lluvias no constituyen situaciones completamente nuevas y señaló que el Ministerio de Educación (Minedu) cuenta desde 2023 con un plan de contingencia frente a este tipo de emergencias.

Para Rubio, las autoridades y las escuelas también deben revisar su capacidad de respuesta pedagógica ante situaciones imprevistas. Desde su experiencia en la DRELM, sostuvo que existen vacíos en la preparación de algunos docentes para enfrentar escenarios educativos distintos a los tradicionales y que la emergencia debería servir como una oportunidad para fortalecer esas capacidades.