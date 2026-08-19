Por Diego Aquino Pedraza

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) confirmó que el martes 18 de agosto se retomaron las clases presenciales en los colegios de Villa María del Triunfo (VMT), Villa El Salvador (VES), San Juan de Miraflores (SJM) y Pachacámac, luego de la evaluación de las condiciones de seguridad de los locales educativos. La medida, sin embargo, contempla una excepción para las instituciones que todavía presentan afectaciones por las intensas lluvias y aniegos registrados en Lima Sur.

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