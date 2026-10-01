Los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo amanecieron con calles e infraestructuras anegadas tras persistentes lloviznas nocturnas que empezaron el miércoles 30 de septiembre y se prolongaron durante la madrugada de hoy jueves 1 de octubre. Las precipitaciones de moderada intensidad anegaron vías principales e ingresaron a zonas vulnerables de ambos municipios de Lima Sur.

En el sector 1 grupo 1 de Villa El Salvador, los vecinos permanecieron en vela por el temor a una nueva emergencia en la red sanitaria. El recuerdo sobre el colapso de diez colectores de desagüe ocurrido en agosto mantuvo en alerta a las familias de la zona.

La Municipalidad de Villa El Salvador y la empresa Sedapal enviaron dos cisternas junto a dos unidades especializadas a los pocos minutos de iniciada la garúa. El despliegue operativo succionó la acumulación hídrica e impidió el brote de aguas residuales hacia los predios.

La intensa llovizna durante la madrugada inundó las calles de distritos al sur de Lima como VMT y Villa El Salvador. (TVPerú)

La intensa llovizna durante la madrugada inundó las calles de distritos al sur de Lima como VMT y Villa El Salvador. (TVPerú)

En Villa María del Triunfo, la constante precipitación provocó la inundación del bypass ubicado en la avenida Pachacútec. Las autoridades locales cerraron la vía al tránsito vehicular para realizar los trabajos de drenaje correspondientes.

Agentes municipales utilizaron motobombas para retirar los aniegos acumulados en la parte baja de la estructura vial. Los residentes del sector expresaron su malestar por la recurrencia de este problema ante cualquier evento pluvial.

MIRA AQUÍ: Bypass de Villa María del Triunfo inundado por aniego a causa de llovizna en la madrugada

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de corto plazo que prevé la presencia de precipitaciones en la costa central. El informe meteorológico proyecta una alta probabilidad de lloviznas con cantidades de hasta 25 mm diarios.

Accidente vehicular en el bypass de Villa María del Triunfo

Un automóvil impactó contra el muro de concreto que divide la berma central cerca del bypass de Villa María del Triunfo. El conductor evadió los conos de señalización e ingresó a la arteria clausurada pese a la presencia de patrulleros del serenazgo.

La intensa llovizna durante la madrugada inundó las calles de distritos al sur de Lima como VMT y Villa El Salvador. (TVPerú)

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al chofer por un presunto estado de ebriedad junto a sus acompañantes. El chofer negó el consumo de alcohol y atribuyó la colisión a la escasa visibilidad provocada por la llovizna.