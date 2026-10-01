La intensa llovizna durante la madrugada inundó las calles de distritos al sur de Lima como VMT y Villa El Salvador. (TVPerú)
La intensa llovizna durante la madrugada inundó las calles de distritos al sur de Lima como VMT y Villa El Salvador. (TVPerú)
Por Redacción EC

Los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo amanecieron con calles e infraestructuras anegadas tras persistentes lloviznas nocturnas que empezaron el miércoles 30 de septiembre y se prolongaron durante la madrugada de hoy jueves 1 de octubre. Las precipitaciones de moderada intensidad anegaron vías principales e ingresaron a zonas vulnerables de ambos municipios de Lima Sur.

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