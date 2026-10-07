icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Morocho, un perro que quedó varado durante varias horas en el río Mapocho tras las fuertes lluvias, se encuentra en la orilla después de haber logrado salir del cauce en Santiago el 6 de octubre de 2026. (Foto de Rodrigo ARANGUA / AFP)
Morocho, un perro que quedó varado durante varias horas en el río Mapocho tras las fuertes lluvias, se encuentra en la orilla después de haber logrado salir del cauce en Santiago el 6 de octubre de 2026. (Foto de Rodrigo ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

Una persona ha fallecido en Chile en medio de las fuertes lluvias que afectan a la zona centro-sur del país, un fenómeno que ha obligado a declarar la alerta amarilla en comunas de la Región Metropolitana (RM) y El Maule y a desplegar equipos de emergencia, informaron este miércoles las autoridades chilenas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.