Una persona ha fallecido en Chile en medio de las fuertes lluvias que afectan a la zona centro-sur del país, un fenómeno que ha obligado a declarar la alerta amarilla en comunas de la Región Metropolitana (RM) y El Maule y a desplegar equipos de emergencia, informaron este miércoles las autoridades chilenas.

“Durante la noche, en la comuna de San Bernardo (al sur de la capital) se encontró una persona fallecida. Está en investigación si las causas de su fallecimiento tienen relación con el sistema frontal o por causas extras”, explicó el subsecretario chileno de Interior, Máximo Pavez.

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Respecto a la situación nacional, Pavez recalcó que “no se registran situaciones de emergencia” entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, afectadas por el sistema frontal, y que el 99,6 % de los usuarios se encuentran con servicio eléctrico vigente, después de que durante la madrugada cerca de 23.000 personas quedaran sin energía producto de las lluvias y fuertes vientos.

“La preocupación ha estado fundamentalmente en la RM por la gran cantidad de precipitaciones que han caído, sobre todo durante la noche. Aún queda un porcentaje importante que va a caer durante el día, para ir declinando al final de la jornada con posibilidades de tormentas eléctricas”, detalló el subsecretario.

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, reportó que se han registrado “afectaciones muy puntuales” respecto de viviendas, 20 de ellas con daño menor y 11 en evaluación.

Miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOPE) descienden en rápel desde un puente mientras intentan llegar hasta Morocho, un perro que lleva varias horas atrapado en el río Mapocho tras las fuertes lluvias, en Santiago, el 6 de octubre de 2026. (Foto de Rodrigo ARANGUA / AFP) / RODRIGO ARANGUA

En total, 30 personas permanecen aisladas de forma temporal en la región de O’Higgins, en la zona central, en tanto que todos los equipos de emergencia están desplegados ante la posibilidad de que el fenómeno meteorológico aumente en intensidad.

Al menos 15 fallecidos dejó el sistema frontal que afectó al país a mediados de este año en diez de las dieciséis regiones del país, fenómeno que dejó más de 3.000 damnificados y produjo desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

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