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Resumen

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Unas personas caminan por una calle inundada debido a las fuertes lluvias, en Samborondón (Ecuador). Foto: EFE
Unas personas caminan por una calle inundada debido a las fuertes lluvias, en Samborondón (Ecuador). Foto: EFE
Por Agencia EFE

Seis ríos de dos provincias costeras de Ecuador, una de ellas fronteriza con Colombia, se desbordaron por las intensas lluvias, informó este domingo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

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