Un aniego provocado por la fuerte llovizna que cayó durante la madrugada de hoy en varios distritos de Lima Metropolitana, provocó que el bypass de Nueva Esperanza a la altura del cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre, distrito de Villa María del Triunfo, quedara lleno de agua.

El fenómeno meteorológico que inició alrededor de las 9 de anoche de ayer, se prolongó hasta aproximadamente las 2:00 a. m., afectando también a jurisdicciones vecinas del sur de Lima comoSan Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Camiones de carga pesada, particulares y de transporte público que circulaban por la zona tuvieron que buscar rutas alternas, mientras personal de la Municipalidad de Lima y de EMAPE desplegó hidrojets y cisternas para extraer el agua empozada.

El bloqueo total del bypass continúa para despejar la infraestructura afectada. Frente a esta situación, el flujo vehicular tuvo que desviarse de manera continua hacia rutas secundarias para conectar con las zonas vecinas.

Tanto conductores, peatones y comerciantes expresaron su malestar por una problemática que ocurre año tras año. La acumulación de agua no solo dificulta el desplazamiento, sino que también causa daños en los vehículos y dificulta la movilización, poniendo en riesgo muchas veces la vida de transeúntes.

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El bypass Nueva Esperanza se ha inundado siete veces por fuertes lloviznas entre 2022 y 2026. Para evitar que la situación se repita, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, Miguel Estrada, señaló la necesidad de instalar canaletas de drenaje en los accesos previos al paso a desnivel.

“Esas canaletas tienen que desaguar mediante un sistema de riego. Las aguas de desagüe son conducidas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, que están diseñadas para tratar este tipo de agua. Si mezclamos el agua de los desagües con agua de lluvia, la planta pierde operatividad. Además, esas plantas de tratamiento están diseñadas para un volumen. Si incrementamos el volumen, colapsará”, dijo a El Comercio.