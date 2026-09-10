Por Redacción EC

Un aniego provocado por la fuerte llovizna que cayó durante la madrugada de hoy en varios distritos de Lima Metropolitana, provocó que el bypass de Nueva Esperanza a la altura del cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre, distrito de Villa María del Triunfo, quedara lleno de agua.

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