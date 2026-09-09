A través del Decreto Supremo Nº 014-2026-SA, el Poder Ejecutivo estableció que se declare en reorganización el Ministerio de Salud (Minsa), por 90 días calendario para evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, así como proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan.

La medida indica que la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de dicho portafolio presentará al Despacho Ministerial del Minsa, dentro de los sesenta 60 días calendario, un informe detallando el análisis efectuado sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión.

Minsa proyecta reducir a cuatro meses y medio la espera para una cirugía en Lima. (Foto: Andina)

Asimismo, dentro de los noventa 90 días calendario, deberá presentar un informe que detalle las acciones de reforma y la propuesta de una nueva estructura orgánica para su próxima ejecución.

Las conclusiones y recomendaciones requerirán la aprobación previa de la Alta Dirección del Minsa. Además, todos los órganos, programas y adscritos deben brindar apoyo técnico y responder a tiempo a la Oficina de Organización y Modernización y a la Alta Dirección para viabilizar el proceso de reorganización.

La reorganización busca fortalecer la rectoría del sector, mejorar la coordinación institucional y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, País Saludable”.