El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Diris Lima Sur, inició un recorrido por zonas vulnerables de su jurisdicción para identificar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

La primera intervención se realizó en Pachacámac, donde equipos técnicos recorrieron los sectores de Tambo Inga, Cardal y Picapiedra, ubicados en el ámbito del río Lurín. Estos puntos forman parte de las primeras zonas incluidas en la estrategia “En la ruta de la prevención”, que continuará en otros sectores de Lima Sur.

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DSAIA), mediante la Oficina de Vigilancia y Control. Los especialistas realizaron el recorrido junto con los responsables de los establecimientos de salud de la zona para conocer las condiciones existentes e identificar posibles riesgos.

Durante las evaluaciones se consideraron, entre otros aspectos, las condiciones ambientales que podrían favorecer la presencia y proliferación de vectores de importancia para la salud pública ante eventuales efectos del Fenómeno El Niño.

La información obtenida durante las visitas permitirá orientar futuras acciones de prevención, intervención y mitigación, así como fortalecer la coordinación entre los establecimientos de salud y los actores locales frente a posibles escenarios de emergencia.

La Diris Lima Sur continuará realizando visitas técnicas a otros puntos identificados dentro de su jurisdicción como parte de la estrategia “En la ruta de la prevención”. El objetivo es anticipar riesgos y reforzar la preparación de los establecimientos de salud ante eventuales emergencias.