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La inteligencia que ya existe

“La verdadera innovación no consiste en reemplazar personas por algoritmos”.

    Virginia Baffigo
    Por

    Expresidenta ejecutiva de Essalud

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Cada vez que un medicamento falta en un establecimiento de Essalud comienza una carrera contra el tiempo. Equipos de químicos farmacéuticos y profesionales de logística revisan inventarios, buscan existencias en otras redes y coordinan traslados para evitar que el paciente interrumpa su tratamiento. Ese trabajo es una de las mayores fortalezas de la institución.

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