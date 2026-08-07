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El misterio del declive del algarrobo peruano sigue sin resolverse

“El algarrobo es una de las especies más valiosas de los bosques secos del norte peruano”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Foto: Archivo del autor
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    El Árbol Milenario, un gigantesco y muy antiguo espécimen de algarrobo (Neltuma pallida) que supera los 400 a 500 años de edad, se ha convertido en el símbolo máximo de la conservación y la resistencia del bosque seco. Crédito: Ph. D. Gisella Orjeda

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