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Hantavirus: salud pública con visión de futuro

Las recientes alertas sanitarias evidencian la urgencia de fortalecer la prevención, la vigilancia epidemiológica y el trabajo interdisciplinario desde el enfoque de Una Sola Salud.

    Malú Velarde Marcos
    Por

    Decana de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Científica del Sur

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    Los virólogos están observando con mucha atención un fenómeno biológico que solo se está produciendo en tiempo real en el Perú: la variante lambda del nuevo coronavirus es la dominante y la variante delta se enfrenta directamente con ella. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Los virólogos están observando con mucha atención un fenómeno biológico que solo se está produciendo en tiempo real en el Perú: la variante lambda del nuevo coronavirus es la dominante y la variante delta se enfrenta directamente con ella. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    / Giovanni Tazza

    Cada vez que el Perú enfrenta una alerta sanitaria, se repite el mismo ciclo: sorpresa, reacción tardía y promesas de mejora que rara vez se sostienen en el tiempo. Ocurrió durante la pandemia por COVID-19 y vuelve a evidenciarse hoy con las alertas asociadas al hantavirus. Si algo han demostrado estos eventos es que el país necesita replantear, de manera estructural, cómo entiende y gestiona la salud pública.

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