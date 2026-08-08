1926: La voz del Vaticano sobre México

El triunfo de hombres que representan las corrientes más radicales y políticamente revolucionarias es la causa de todas las perturbaciones de México, declara “L’Osservatore” en un artículo en el que desmiente la acusación del presidente Calles, en el sentido de que la Iglesia Católica por espacio de tres siglos ha dominado en forma absoluta al país, perturbando el progreso y no haciendo nada por la mejoría del pueblo. Este artículo expresa innegablemente la opinión del pontífice y es la declaración más importante que la Santa Sede hace de su punto de vista desde que se inició la crisis religiosa en México.

El triunfo de hombres que representan las corrientes más radicales y políticamente revolucionarias es la causa de todas las perturbaciones de México, declara “L’Osservatore” en un artículo en el que desmiente la acusación del presidente Calles, en el sentido de que la Iglesia Católica por espacio de tres siglos ha dominado en forma absoluta al país, perturbando el progreso y no haciendo nada por la mejoría del pueblo. Este artículo expresa innegablemente la opinión del pontífice y es la declaración más importante que la Santa Sede hace de su punto de vista desde que se inició la crisis religiosa en México.