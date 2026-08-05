1926: Atentado contra Primo de Rivera

El diario “El Debate” protesta por el atentado contra la vida de Primo de Rivera, felicitándose de que el presidente del directorio se haya librado de la furia de un loco. Hasta sus adversarios convienen en que la vida del general es necesaria para el bienestar público. La tentativa es considerada como la culminación de una campaña de odios y calumnias contra la autoridad. El juzgado militar se ha constituido en el hospital cívico careando al culpable con otro individuo, sin que se sepa hasta ahora el resultado del careo; también ante el juez prestó declamación una mujer que tiene un puesto cerca de donde estuvo parado el agresor.

El diario “El Debate” protesta por el atentado contra la vida de Primo de Rivera, felicitándose de que el presidente del directorio se haya librado de la furia de un loco. Hasta sus adversarios convienen en que la vida del general es necesaria para el bienestar público. La tentativa es considerada como la culminación de una campaña de odios y calumnias contra la autoridad. El juzgado militar se ha constituido en el hospital cívico careando al culpable con otro individuo, sin que se sepa hasta ahora el resultado del careo; también ante el juez prestó declamación una mujer que tiene un puesto cerca de donde estuvo parado el agresor.