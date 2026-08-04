El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Por Palacio

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Prosiguen en Palacio, según parece, las gestiones de índole financiera. Se sabe que el ministro de Hacienda celebró conferencias separadas, más o menos largas, con los directores gerentes del Banco del Perú y Londres, señor La Rosa, y del Italiano, señor Salocchi, y con el representante de los banqueros norteamericanos, que tienen contratos con el gobierno, señor Godoy. El señor Masías, a su vez, se entrevistó con el presidente de la República, y este recibió, en la tarde, al señor Holden, representante de los banqueros ingleses, interesados, según dijo, en la concesión ferrocarrilera.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.