1926: Por Palacio

Prosiguen en Palacio, según parece, las gestiones de índole financiera. Se sabe que el ministro de Hacienda celebró conferencias separadas, más o menos largas, con los directores gerentes del Banco del Perú y Londres, señor La Rosa, y del Italiano, señor Salocchi, y con el representante de los banqueros norteamericanos, que tienen contratos con el gobierno, señor Godoy. El señor Masías, a su vez, se entrevistó con el presidente de la República, y este recibió, en la tarde, al señor Holden, representante de los banqueros ingleses, interesados, según dijo, en la concesión ferrocarrilera.

Prosiguen en Palacio, según parece, las gestiones de índole financiera. Se sabe que el ministro de Hacienda celebró conferencias separadas, más o menos largas, con los directores gerentes del Banco del Perú y Londres, señor La Rosa, y del Italiano, señor Salocchi, y con el representante de los banqueros norteamericanos, que tienen contratos con el gobierno, señor Godoy. El señor Masías, a su vez, se entrevistó con el presidente de la República, y este recibió, en la tarde, al señor Holden, representante de los banqueros ingleses, interesados, según dijo, en la concesión ferrocarrilera.