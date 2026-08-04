1926: Por Palacio
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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Prosiguen en Palacio, según parece, las gestiones de índole financiera. Se sabe que el ministro de Hacienda celebró conferencias separadas, más o menos largas, con los directores gerentes del Banco del Perú y Londres, señor La Rosa, y del Italiano, señor Salocchi, y con el representante de los banqueros norteamericanos, que tienen contratos con el gobierno, señor Godoy. El señor Masías, a su vez, se entrevistó con el presidente de la República, y este recibió, en la tarde, al señor Holden, representante de los banqueros ingleses, interesados, según dijo, en la concesión ferrocarrilera.