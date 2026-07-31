El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: En Italia se imprime libro sobre el Perú

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Acaba de publicarse uno de los libros de más bella presentación que se hayan escrito sobre el Perú. Se titula “El Perú actual y las colonias extranjeras” y su autor es el señor E. Centurión y Herrera, ventajosamente conocido por su patriótica labor de propaganda nacional. El libro ha sido impreso en el Instituto Italiano de Artes Gráficas, de Bérgamo, y es un admirable modelo de impresión maravillosa. Las artes gráficas en Italia han llegado a un estado de perfección insuperable y ha sido un acierto haber publicado en ese país un libro que está destinado a una vasta circulación con beneficio del Perú.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.