1926: En Italia se imprime libro sobre el Perú

Acaba de publicarse uno de los libros de más bella presentación que se hayan escrito sobre el Perú. Se titula “El Perú actual y las colonias extranjeras” y su autor es el señor E. Centurión y Herrera, ventajosamente conocido por su patriótica labor de propaganda nacional. El libro ha sido impreso en el Instituto Italiano de Artes Gráficas, de Bérgamo, y es un admirable modelo de impresión maravillosa. Las artes gráficas en Italia han llegado a un estado de perfección insuperable y ha sido un acierto haber publicado en ese país un libro que está destinado a una vasta circulación con beneficio del Perú.

Acaba de publicarse uno de los libros de más bella presentación que se hayan escrito sobre el Perú. Se titula “El Perú actual y las colonias extranjeras” y su autor es el señor E. Centurión y Herrera, ventajosamente conocido por su patriótica labor de propaganda nacional. El libro ha sido impreso en el Instituto Italiano de Artes Gráficas, de Bérgamo, y es un admirable modelo de impresión maravillosa. Las artes gráficas en Italia han llegado a un estado de perfección insuperable y ha sido un acierto haber publicado en ese país un libro que está destinado a una vasta circulación con beneficio del Perú.