1926: Desórdenes en Sicilia
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
El corresponsal del “New York World” en Suiza comunica que se ha recibido la noticia de que Sicilia se encuentra en estado de revuelta y que se está desarrollando una guerra de guerrillas entre las fuerzas del gobierno y bandas armadas de oposicionistas desde la semana pasada. El gobierno ha decretado el estado de sitio en todo el territorio y ha encargado al general Di Giorgio la tarea de someter a los rebeldes usando todos los medios a su alcance. Al mismo tiempo, de la estación naval siciliana de Augusta han salido un crucero y dos destructores para Palermo.
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