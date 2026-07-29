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1926: Desórdenes en Sicilia

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El corresponsal del “New York World” en Suiza comunica que se ha recibido la noticia de que Sicilia se encuentra en estado de revuelta y que se está desarrollando una guerra de guerrillas entre las fuerzas del gobierno y bandas armadas de oposicionistas desde la semana pasada. El gobierno ha decretado el estado de sitio en todo el territorio y ha encargado al general Di Giorgio la tarea de someter a los rebeldes usando todos los medios a su alcance. Al mismo tiempo, de la estación naval siciliana de Augusta han salido un crucero y dos destructores para Palermo.

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