1926: Desórdenes en Sicilia

El corresponsal del “New York World” en Suiza comunica que se ha recibido la noticia de que Sicilia se encuentra en estado de revuelta y que se está desarrollando una guerra de guerrillas entre las fuerzas del gobierno y bandas armadas de oposicionistas desde la semana pasada. El gobierno ha decretado el estado de sitio en todo el territorio y ha encargado al general Di Giorgio la tarea de someter a los rebeldes usando todos los medios a su alcance. Al mismo tiempo, de la estación naval siciliana de Augusta han salido un crucero y dos destructores para Palermo.

El corresponsal del “New York World” en Suiza comunica que se ha recibido la noticia de que Sicilia se encuentra en estado de revuelta y que se está desarrollando una guerra de guerrillas entre las fuerzas del gobierno y bandas armadas de oposicionistas desde la semana pasada. El gobierno ha decretado el estado de sitio en todo el territorio y ha encargado al general Di Giorgio la tarea de someter a los rebeldes usando todos los medios a su alcance. Al mismo tiempo, de la estación naval siciliana de Augusta han salido un crucero y dos destructores para Palermo.